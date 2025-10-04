POJAVIO SE SNIMAK! Evo šta su fudbaleri Dinama iz Zagreba radili u Srbiji (VIDEO)

FUDBALERI Dinama iz Zagreba gostovali su Makabiju iz Tel Aviva i to u Bačkoj Topoli. Hrvatski klub predstavio je video putovanja u Srbiju svojim navijačima, otkrivši šta se sve dešavalo iza kulisa.

Klub je objavio video na zvaničom Jutjub kanalu, na kome je obelodanio kako je put u Bačku Topolu zapravo izgledao.

"Modri" su u Srbiju doputovali čarter letom, sleteli na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, a kako se vidi na snimku, terminal je u trenutku njihovog dolaska bio gotovo prazan.

Nakon kraće pauze u hotelu na periferiji prestonice, ekipa je autobusom krenula ka Bačkoj Topoli, uz jaku policijsku pratnju i rotacije koje su osigurale slobodan prolaz.

Čak je i brza saobraćajnica ka TSC Areni bila privremeno zatvorena za ostala vozila, što svedoči o ozbiljnosti organizacije i važnosti susreta.

Po povratku iz Srbije, Dinamovu ekspediciju na granici je dočekao klupski autobus, a vlog je završen kadrovima sa prazne TSC Arene i tri gola zagrebačkog kluba.

