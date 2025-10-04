"POBEDI ILI SI OTPUŠTEN!" Mančester junajted prelomio - Amorimu meč sa Sanderlendom na "život i smrt"
Trener Mančester junajted mogao bi posle subotnjeg meča protiv Sanderlenda da bude "bivši" trener "crvenih đavola".
Kako je potvrđeno od strane uglednog britanskog Telegrafa: ukoliko izgubi od Sanderlenda (subota, 16.00) Amorim će biti smenjen po hitnom postupku.
- Loša igra i neuspeh protiv Brentforda prošlog vikenda pojačali su zabrinutost među klupskim rukovodstvom. Znak pitanja kraj Amorimove podobnosti sve je izraženiji", stoji u tekstu pomenutog lista. "Još jedan poraz mogao bi ozbiljno da testira strpljenje suvlasnika ser Džima Retklifa i Glejzera. Otpuštanje trenera u prvih 12 meseci njegovog ugovora koštalo bi Junajted čak 12.000.000 funti, ali sve govori da ta činjenica neće uticati na eventualnu odluku o otkazu, s obzirom na ulog. Mančester očajnički želi da se vrati u Evropu nakon što je pretrpeo ogroman finansijski udarac propuštajući evrokupove ove godine i učiniće sve da trgne ekipu.
I sam Amorim juče je na konferenciji za štampu priznao da se ne bi iznenadio ukoliko bi bio otpušten.
- Niko ovde nije naivan. Razumem da su potrebni rezultati da bismo nastavili projekat. Ako ih ne bude, doći ćemo do tačke pucanja. Ali sve to nije važno. Potrebna mi je još jedna utakmica, jedna pobeda, još malo nade... Nije važno za mene, važna je samo iduća utakmica. Ono zbog čega patim jesu porazi, a ne zbog mogućeg gubitka posla. Plašiš se gubitka posla kad moraš da plaćaš račune. Ja nemam taj problem.
