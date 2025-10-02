Fudbal

NIJE KRIO RAZOČARENJE: Mirko Ivanić na ivici suza nakon poraza Zvezde

Aleksandar Ilić

02. 10. 2025. u 23:13

FUDBALERI Crvene zvezde poraženi su od Porta 2:1 na Dragau, a nakon meča Mirko Ivanić izneo je utiske sa meča.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Kapiten Zvezde na ivici suza stao je pred kamere. 

- Fizički zahtevna utakmica, kao što će biti svaka. Ne mogu da verujem, imali smo priliku za pobedu, na kraju smo izgubili. Krenuli smo po gol na kraju smo ga naivno primili. Baš šteta. 

Fizička iscrpljenost je normalna. TO nije opravdanje. Trebalo je da uzmemo bod koji bi nam mnogo značilo.

Na sličan način Zvezda je izgubila od Milana na San Siru u Ligi šampiona. Imali su 1:1 do 87 minuta, a onda je Tami Abraham postigao gol za pobedu "rosonera"

- Pomenuli smo tu utakmicu. Svaki bod je važan, baš smo... Zeznuli na kraju... 

