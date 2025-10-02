ALBANCI U NEVERICI, KAKAV OBRT! Dres Srbije oblači momak koga su svi precrtali nakon Evropskog prvenstva

OBEĆAO je Dragan Stojković Piksi i čini se obećanje ispunio.

FOTO: FSS

Naime, na jednoj od prethodnih konferncija za medije selektor Srbije je otkrio da za razliku od Sergeja Milinković Savića njegov brat Vanja je i dalje kandidat za reprezentaciju. I priče da je precrtan nakon Evropskog prvenstva prema rečima Piksija nisu tačne.

Golman Napolija brani u životnoj formi, direktni je krivac što su sinoć sačuvali tri boda u Ligi šampiona protiv Sportinga. Posle njegove bravurozne intervencije u poslednjim sekundama ostalo je 2:1 i sigurno da nema navijača Srbije koji nije pomislio kako bi nam dobro došao u odlučujućim mečevima za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Podsećanja radi, "orlovi" igraju sa Albanijom (11. oktobar Leskovac) i gostuju u Andori (14. oktobar), a selektor Dragan Stojković Piksi će u petak saopštiti spisak kandidata za pomenute mečeve.

Foto: Profimedia

Kako otkriva MaxBet Sport kormilar nacionalnog tima sprema nove adute, a glavni je Vanja Milinković Savić koji će nastupiti protiv Albanije, što i te kako uliva strah u kosti našem narednom rivalu. Naime, Albanci nisu mogli da savladju u Tirani našeg "trećeg golmana" Đorđa Petrovića, a čemu će tek sada da se nadaju, naravno tu je i Predrag Rajković.

To je svakako najveće pojačanje za Piksijev tim, a biće tu i tri debitanta. Prvi put u najboljoj reprezentaciji biće Veljko Milosavljević (Bormut), Andrej Ilić (Union Berlin) i Aleksandar Stanković (Briž). Kao i u septembru, očekuje se da bude na spisku Ognjen Ugrešić.

Okupljanje je zakazano za ponedeljak, 6. oktobra u Staroj Pazovi.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja