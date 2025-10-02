Fudbal

ALBANCI U NEVERICI, KAKAV OBRT! Dres Srbije oblači momak koga su svi precrtali nakon Evropskog prvenstva

Новости онлине

02. 10. 2025. u 11:42

OBEĆAO je Dragan Stojković Piksi i čini se obećanje ispunio.

АЛБАНЦИ У НЕВЕРИЦИ, КАКАВ ОБРТ! Дрес Србије облачи момак кога су сви прецртали након Европског првенства

FOTO: FSS

Naime, na jednoj od prethodnih konferncija za medije selektor Srbije je otkrio da za razliku od Sergeja Milinković Savića njegov brat Vanja je i dalje kandidat za reprezentaciju. I priče da je precrtan nakon Evropskog prvenstva prema rečima Piksija nisu tačne. 

Golman Napolija brani u životnoj formi, direktni je krivac što su sinoć sačuvali tri boda u Ligi šampiona protiv Sportinga. Posle njegove bravurozne intervencije u poslednjim sekundama ostalo je 2:1 i sigurno da nema navijača Srbije koji nije pomislio kako bi nam dobro došao u odlučujućim mečevima za odlazak na Svetsko prvenstvo.  

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsećanja radi, "orlovi" igraju sa Albanijom (11. oktobar Leskovac) i gostuju u Andori (14. oktobar), a selektor Dragan Stojković Piksi će u petak saopštiti spisak kandidata za pomenute mečeve. 

Foto: Profimedia

 

Kako otkriva MaxBet Sport kormilar nacionalnog tima sprema nove adute, a glavni je Vanja Milinković Savić koji će nastupiti protiv Albanije, što i te kako uliva strah u kosti našem narednom rivalu. Naime, Albanci nisu mogli da savladju u Tirani našeg "trećeg golmana" Đorđa Petrovića, a čemu će tek sada da se nadaju, naravno tu je i Predrag Rajković.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

To je svakako najveće pojačanje za Piksijev tim, a biće tu i  tri debitanta. Prvi put u najboljoj reprezentaciji biće Veljko Milosavljević (Bormut), Andrej Ilić (Union Berlin) i Aleksandar Stanković (Briž). Kao i u septembru, očekuje se da bude na spisku Ognjen Ugrešić.

Okupljanje je zakazano za ponedeljak, 6. oktobra u Staroj Pazovi.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo
Fudbal

0 6

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo

Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Dva dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.

01. 10. 2025. u 17:41

PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!
Tip fudbal

0 1

PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!

PORTO nastavlja svoju perfektnu sezonu večeras na Dragau“ gde će od 21.00 ugostiti Crvenu zvezdu u drugom kolu grupne faze Lige Evrope. „Zmajevi“ pod vođstvom novog trenera Frančeska Fariolija izgledaju nezaustavljivo – osam utakmica, osam pobeda, uz samo jedan primljen gol. Sa druge strane, šampion Srbije dolazi u Portugaliju posle remija sa Seltikom (1:1 )u prvom kolu, svestan da svaki naredni meč može biti ključan u borbi za prolaz dalje.

02. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice

Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice