"HOĆETE LI DA GA POLJUBIM"? Nikola Jokić doveo do suza Amere (VIDEO)
Nikola Jokić i Jonas Valančijunas zajedno su se fotografisali na medija deju Denver Nagetsa.
Kao i uvek, Jokić je napravio smešnu situaciju. Dok je pozirao sa svojim saigračem, fotograf im je u jednom trenutku zatražio da se malo približe jedno drugom, na šta je Srbin imao zanimljiv komentar.
"Hoćete li da ga poljubim?", rekao je zvezda Denvera, na šta se i Jonas nadovezao: "Da li da se i držimo za ruke?"
Nema sumnje da će Jokić i ove sezone nastaviti da dominira u dresu Denvera, kako na terenu, tako i van njega.
