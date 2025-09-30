Fudbal

"HOĆETE LI DA GA POLJUBIM"? Nikola Jokić doveo do suza Amere (VIDEO)

Новости онлине

30. 09. 2025. u 13:16

Nikola Jokić i Jonas Valančijunas zajedno su se fotografisali na medija deju Denver Nagetsa.

Foto: Profimedia

Kao i uvek, Jokić je napravio smešnu situaciju. Dok je pozirao sa svojim saigračem, fotograf im je u jednom trenutku zatražio da se malo približe jedno drugom, na šta je Srbin imao zanimljiv komentar.

"Hoćete li da ga poljubim?", rekao je zvezda Denvera, na šta se i Jonas nadovezao: "Da li da se i držimo za ruke?"

Nema sumnje da će Jokić i ove sezone nastaviti da dominira u dresu Denvera, kako na terenu, tako i van njega.

