"HOĆETE LI DA GA POLJUBIM"? Nikola Jokić doveo do suza Amere (VIDEO)

Nikola Jokić i Jonas Valančijunas zajedno su se fotografisali na medija deju Denver Nagetsa.

Kao i uvek, Jokić je napravio smešnu situaciju. Dok je pozirao sa svojim saigračem, fotograf im je u jednom trenutku zatražio da se malo približe jedno drugom, na šta je Srbin imao zanimljiv komentar.

"Hoćete li da ga poljubim?", rekao je zvezda Denvera, na šta se i Jonas nadovezao: "Da li da se i držimo za ruke?"

Photographer: "A little closer."



Nikola Jokic: "You want me to kiss him? Hold hands?"



Joker while posing for photos with new teammate Jonas Valanciunas at Media Day 😂



Nema sumnje da će Jokić i ove sezone nastaviti da dominira u dresu Denvera, kako na terenu, tako i van njega.

