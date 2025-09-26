SRBIJA I HRVATSKA SU OVO ČEKALE! UEFA presekla: Evo da li zagrebački Bed blu bojsi dolaze u Srbiju!
Više nema nikakve dileme.
Evropska kuća fudbala je donela konačnu odluku da li navijači FK Dinamo Zagreb, "Bed blu bojs" dolaze u Srbiju.
Naime, 2. oktobra Bačka Topola će biti domaćin meča Lige Evrope, pomalo nesvakidašnjeg - jer u njemu ne učestvuju srpski klubovi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Usled rata u kome učestvuje Izrael, tamošnji fudbalski klubovi moraju da na neutralnom terenu budu domaćini, a Makabi iz Tel Aviva je odlučio da upravo na TSC areni dočeka zagrebački Dinamo u okviru 2. kola Lige Evrope.
Svi su se pitali, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, da li to znači da će masovno, prvi put od raspada SFRJ, "BBB" doći na srpsku teritoriju, a UEFA je danas otklonila sve dileme.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kako je javljeno novinarima iz Fudbalskog saveza Srbije, doneta je sledeća odluka:
"U konsultaciji sa oba kluba i nadležnim srpskim i hrvatskim vlastima, UEFA je zatražila da se ne prodaju karte gostujućim navijačima u Bačkoj Topoli. Ova odluka je doneta nakon temeljne procene rizika".
Dakle, Bed blu bojsa neće biti u Bačkoj Topoli. Bar ne bi trebalo da ih bude, ukoliko se budu pridržavali odluke evropske kuće fudbala da ne nabavljaju karte za pomenuti meč sa Makabijem...
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
26. 09. 2025. u 17:19
OBRT! Dušan Vlahović na meti najvećeg evropskog giganta
26. 09. 2025. u 11:32
KAKVA DRAMA! Bacio tiket u đubre, pa shvatio da je dobitan! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
26. 09. 2025. u 14:30
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 17:19
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)