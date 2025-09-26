SRBIJA I HRVATSKA SU OVO ČEKALE! UEFA presekla: Evo da li zagrebački Bed blu bojsi dolaze u Srbiju!

Više nema nikakve dileme.

FOTO: EPA

Evropska kuća fudbala je donela konačnu odluku da li navijači FK Dinamo Zagreb, "Bed blu bojs" dolaze u Srbiju.

Naime, 2. oktobra Bačka Topola će biti domaćin meča Lige Evrope, pomalo nesvakidašnjeg - jer u njemu ne učestvuju srpski klubovi.

Usled rata u kome učestvuje Izrael, tamošnji fudbalski klubovi moraju da na neutralnom terenu budu domaćini, a Makabi iz Tel Aviva je odlučio da upravo na TSC areni dočeka zagrebački Dinamo u okviru 2. kola Lige Evrope.

Svi su se pitali, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, da li to znači da će masovno, prvi put od raspada SFRJ, "BBB" doći na srpsku teritoriju, a UEFA je danas otklonila sve dileme.

Kako je javljeno novinarima iz Fudbalskog saveza Srbije, doneta je sledeća odluka:



"U konsultaciji sa oba kluba i nadležnim srpskim i hrvatskim vlastima, UEFA je zatražila da se ne prodaju karte gostujućim navijačima u Bačkoj Topoli. Ova odluka je doneta nakon temeljne procene rizika".

Dakle, Bed blu bojsa neće biti u Bačkoj Topoli. Bar ne bi trebalo da ih bude, ukoliko se budu pridržavali odluke evropske kuće fudbala da ne nabavljaju karte za pomenuti meč sa Makabijem...

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta