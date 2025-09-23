PIKSI TRLJA RUKE! Albanci bez najskupljeg igrača protiv Srbije u Leskovcu?

Još malo više od dve nedelje je ostalo do susreta Srbije i Albanije, ključnog duela za plasman u baraž za naredno Svetsko prvenstvo, a "orlovi" su dobili odlične vesti.

FOTO: M. Vukadinović

Kako stvari stoje, Albanci će na gostovanje u Leskovcu doputovati bez jednog od najvažnijih igrača - Maraša Kumbule!

Štoper Majorke je zaradio povredu u duelu sa Atletiko Madridom još u 36. minutu zbog čega je morao da napusti teren.

Albanski mediji ističu ogromnu zabrinutost da Kumbula neće biti spreman za gostovanje Srbiji što je problem manje za selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Kumbula je transferom iz Verone u Romu 2021. godine postao najskuplji albanski fudbaler u istoriji, pošto je „vučica“ za njegove usluge izdvojila čak 26.500.000 evra.

U Večnom gradu nije opravdao očekivanja, što govore pozajmice Sasuolu, Espanjolu i Majorki u prethodne dve godine.

Sada na španskom ostrvu nastavlja svoju odiseju u tamošnjoj Primeri, posle vrlo dobrih partija u dresu katalonskog kluba prethodne sezone.

U njegovom odsustvu, štoperski tandem Albanaca trebalo bi da čine Berat Đimšiti i Arlind Ajeti, uz ozbiljnu konkurenciju u vidu Ardijana Ismajlija i Adrijana Bajramija.

Da podsetimo da se meč Srbija - Albanija igra 11. oktobra od 20.45.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja