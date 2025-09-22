POZLAĆEN USMAN DEMBELE: Prva reakcija najboljeg fudbalera sveta - i ko je sve dobio nagrade u čudesnoj pariskoj noći

Zlatna lopta za najboljeg fudbalera na planeti pripala je ove godine Usmanu Dembeleu, fudbaleru Pari Sen Žermena.

FOTO: Tanjug/AP

Na 69. ceremoniji, tradicionalno održanoj u Teatru Šatle u Parizu, odluku je, kao i uvek do sada, doneo žiri sastavljen od sto novinara, od kojih svaki potiče iz po jedne zemlje među najboljima na listi FIFA.

Dembele je bio jedan od glavnih favorita, a u poslednjem krugu ostali su on i Lamin Jamal. Ronaldinjo je izvukao cedulju s imenom pobednika. Odluci je svakako "kumovala" titula evorpskih šampiona "svetaca".

- Neverovatno je ovo što mi se događa. Nedostaju mi reči. Bila je ovo izuzetna godina sa PSŽ. Malo sam pod stresom – poručio je i izazvao simpatije u publici, koja mu je prethodno zapevala u čast.

Ronaldinjo dodeljuje Zlatnu loptu Usmanu Dembeleu / FOTO: Tanjug/AP

Zahvalio se bivšim klubovima, saigračima i rukovodstvu "svetaca" i "petlova".

- Ovo je individualni trofej, ali ga je zaradio kolektiv. Radostan sam večeras – istakao je, a kada se na kraju zahvaljivao porodici i majci, ali i menadžeru koji je uvek imao poverenja u njega, zaplakao je. Za to vreme ovacije uz baklje ispred sale napravili su mu najvijači PSŽ.

Za najuspešniju fudbalerku izabrana je Aitana Bonmati, po treći put zaredom. Pre toga, na ovom izboru u organizaciji "Frans Fudbala" trofej "Johan Krojf" za najboljeg trenera dobio je stateg Parižana Luis Enrike, dok je isto priznanje u ženskoj konkurenciji odnela Sarina Vigman, koja je odvela selekciju Engleske na krov Evrope.

Parižanin, doduše bivši, ali stanar grada na Seni u trenutku postizanja rezultata za koje je nagrađen, osvojio je još jedno priznanje, "Lava Jašina", kao najbolji golman. Reč je o Đanluiđiju Donarumi koji se za ovu priliku, bar na kratko, vratio u Pariz. Njegova najbolja koleginica je Hana Hempton koja stoji među stativama u Čelsiju.

Za najbolju ekipu seozne proglašen je PSŽ. Time je zaokružen veliki uspeh Parižana. Trofej je podigao predsednik kluba Naser Al Helaifi, dok se njegov tim nalazio u svlačionici u Marselju, posle poraza od 1:0 protiv Olimpika. Najuspešniji ženski klub je tim Arsenala.

Arsenal, ali u muškoj konkurenciji, ima i najboljeg strelca protekle godine. Trofej "Gerd Miler" podigao je Šveđanin Viktor Đekereš, dok je najefikasnija golteterka Eva Pahor iz Barselone.

Neki su mislili da će biti najbolji u najjačoj konkurenciji, ali je Laminu Jamalu pripao trofej "Rejmon Kopa" za najuspešnijeg mladog fudbalera. Isti kup podigla je barselonka Viki Lopez.

Trofej "Sokrates" za socijalni angažman dobila je fondacija "Ksana", po imenu preminule kćerke Luisa Enrikea. Tokom ceremonije u Parizu priređen je i omaž Diogu Žoti i njegovom bratu, koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći.