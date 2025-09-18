Fudbal

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

Новости онлине

18. 09. 2025. u 18:26

Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.

FOTO: Tanjug

Naime, Stanković će biti diskvalifikovan sa čak četiri utakmice Ruske Premijer lige (RPL), saznaje ruski portal "Šampionat".

Prema rečima Ilje Kazakova, "glavni trener Spartaka će dobiti ovu kaznu zbog vređanja sudije tokom utakmice protiv Dinama i "višestrukog nepristojnog ponašanja".

Mediji iz Ruske Federacije ističu da je srpski stručnjak na meču sa gradskim rivalom na dva različita jezika poručio glavnom arbitru "kučko!", a Rusi takve uvrede onima koji dele pravdu - ne praštaju.

Autor pomenutog članka je takođe naveo da bi Stankovićeva suspenzija mogla da bude i čak pet utakmica, ali je dodao "da je to malo verovatno".

Sastanak Sudijske komisije koja će doneti odluku - održaće se u petak.

Fudbalsko prvenstvo Rusije - tabela koja ne ide Stankoviću na ruku 

Posle osam odigranih kola, Stankovićev Spartak je tek osmi, sa 12 bodova i negativnom gol-razlikom, 12:13.

Svakako, Srbinu ne ide u korist priznanje analize suđenja koja kaže da je najviše grešaka u ovom šampionatu baš dosuđeno moskovskim crveno-belima, ali... tabela je neumoljiva, jer ona "gleda" samo bodove, a ne greške "ljudi u crnom".

Na vrhu tabele je senzacionalni osvajač titule izu prošle sezone, Krasnodar, sa 19 bodova, prate ga najveće iznenađenje ovog šampionata, Baltika, sa 16, koliko ima i moskovska Lokomotiva. Četvrti je CSKA Moskva sa 15, a potom slede Rubin sa 14, Zenit sa 13, te Krila Sovjetov sa istim bodovnim učinkom kao Stankovićeva ekipom, ali za nijansu boljom gol-razlikom.

