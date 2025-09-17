JEZIVO! Pojavio se video kada je Dejan Milovanović kolabirao

SRBIJA je u suzama nakon smrti Dejana Milovanovića.

FOTO: FK Crvena zvezda

Nedugo nakon ove tragedije na društvenoj mreži ‘X’ pojavio se snimak sa terena, gde je Milovanović već kolabirao i spasa mu nije bilo.

Podsećanja radi, Dejan Milovanović je preminuo tokom utakmice Lige veterana između Zvezdare i PKB-a, kada je u sedmom minutu postigao gol, a potom pao dok je pokušavao da izvede slobodan udarac.

Uzrok smrti je srčani udar.

