JEZIVO! Pojavio se video kada je Dejan Milovanović kolabirao
SRBIJA je u suzama nakon smrti Dejana Milovanovića.
Nedugo nakon ove tragedije na društvenoj mreži ‘X’ pojavio se snimak sa terena, gde je Milovanović već kolabirao i spasa mu nije bilo.
Podsećanja radi, Dejan Milovanović je preminuo tokom utakmice Lige veterana između Zvezdare i PKB-a, kada je u sedmom minutu postigao gol, a potom pao dok je pokušavao da izvede slobodan udarac.
Uzrok smrti je srčani udar.
