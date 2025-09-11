REVOLUCIJA! UEFA uvela važnu promenu - Fudbal više neće biti isti!

Evropska fudbalska unija donela je odluku da se u njenim klupskim takmičenjima (Liga šampiona, Liga Evrope i Liga konferencija) omogući promena jednog fudbalera tokom jesenjeg dela takmičenja u slučaju teške povrede ili dugotrajne bolesti.

EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Kako je saopšteno posle Izvršnog komiteta Uefe koji je održan u Tirani, klubovi će sve do kraja šestog kola moći da angažuju novog fudbalera ukoliko neko doživi povredu koja ga mesecima odvaja od terena, ili se razboli od bolesti koja može duže da potraje.

- Razlog za odluku je da se osigura da se spiskovi igrača ne smanjuju nepravedno i da se igrači zaštite od dodatnog opterećenja, saopštila je Uefa.

