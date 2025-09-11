Fudbal

REVOLUCIJA! UEFA uvela važnu promenu - Fudbal više neće biti isti!

Танјуг

11. 09. 2025. u 19:20

Evropska fudbalska unija donela je odluku da se u njenim klupskim takmičenjima (Liga šampiona, Liga Evrope i Liga konferencija) omogući promena jednog fudbalera tokom jesenjeg dela takmičenja u slučaju teške povrede ili dugotrajne bolesti.

РЕВОЛУЦИЈА! УЕФА увела важну промену - Фудбал више неће бити исти!

EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Kako je saopšteno posle Izvršnog komiteta Uefe koji je održan u Tirani, klubovi će sve do kraja šestog kola moći da angažuju novog fudbalera ukoliko neko doživi povredu koja ga mesecima odvaja od terena, ili se razboli od bolesti koja može duže da potraje. 

- Razlog za odluku je da se osigura da se spiskovi igrača ne smanjuju nepravedno i da se igrači zaštite od dodatnog opterećenja, saopštila je Uefa.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)