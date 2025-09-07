IGRAO U ZVEZDI PRE TRI GODINE, SAD OKONČAO KARIJERU: Italijan se penzionisao u 32. godini

PRE tri godine u Crvenu zvezdu je stigao Kristijano Pićini. Mnogo se od njega očekivalo, ali povrede su ga sprečile da pokaže šta zna. Italijan je danas objavio da je okončao karijeru.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je odlučio da u 32. prekine baljenje fudbalom, a upravo su povrede razlog za ovakvu odluku.

- Danas za mene nije dan kao svaki drugi. Danas zatvaram jedno poglavlje koje je obeležilo čitav moj život: igranje fudbala. Da to uradim, izabrao sam najiskrenije reči koje sam mogao da pronađem – pismo malom Kristijanu. To je najistinitiji način da ispričam šta je ovo putovanje značilo i da mu kažem zbogom - naveo je Italijan u objavi.

Potom je obajvio pismo samom sebi.

- Dragi Kristijano,

pišem ti iz daljine. Iz vremena koje ti sada ne možeš ni da zamisliš. Pišem ti iz svlačionica koje mirišu na slavu i suze, sa stadiona punih ljudi zbog kojih su ti noge podrhtavale i iz hotelskih soba u kojima si se osećao usamljenije nego ikada.

Ja sam ti, ali današnji. I imam mnogo toga da ti kažem.

Sećaš li se kada si šutirao loptu o zid, na igralištu iza kuće, uveren da je dovoljno da sanjaš jako da bi stigao visoko? Nisi imao ništa, osim lopte i srca koje je kucalo za fudbal. Nisi znao koliko će biti teško. A ipak, nikada nisi odustao. Bravo.

Želim da ti kažem da si uspeo.

Obukao si dresove koje si kao dete mogao da vidiš samo na televiziji. Obišao si svet. Naučio pet jezika. Živeo u gradovima čija imena nisi znao ni da izgovoriš. I da, ostvario si svoj najveći san – da obučeš dres reprezentacije.

Ali nije sve bila slava. Postojao je i onaj deo o kojem ti niko nije pričao. Onaj koji ne vidiš u snovima deteta.

Slomićeš se. Bukvalno. Desno koleno će ti pokazati pakao. Bićeš na korak od toga da sve ostaviš. Gledaćeš kako te saigrači prestižu, ugovori nestaju, vrata se zatvaraju.

Ali znaš šta? Ponovo ćeš ustati. Uvek.



Ali, iznad svega, naučićeš da je život mnogo više od karijere. Otkrićeš pravu ljubav. Postaćeš otac dvoje dece koja će te gledati onako kako si ti gledao svoje idole. I shvatićeš da najveći uspeh nije trofej, već da se vratiš kući uveče i da osetiš da si, uprkos svemu, njihov heroj.

Danas više nisi dečak koji je verovao da je nepobediv. Danas si čovek. Imaš ožiljke, da. Ali oni te čine stvarnim. Oni pričaju tvoju priču.

I ako mogu da ti kažem samo jednu stvar, moj mali, onda je to ovo:

Nikada ne prestaj da veruješ. Čak ni kada ti kažu da je gotovo. Čak ni kada se osećaš izgubljeno.

Jer svaki put kada si pao, to je bilo samo da bi naučio da ustaneš još jači.

Volim te.



Kristijano - napisao je Pićini.

Podsetimo, ovaj 32-godišnjak je pokrivao poziciju desnog beka, a za crveno-bele je odigrao ukupno 14 utakmica u svim takmičenjima.

On je u karijeri nastupao za Fiorentinu, Karareze, Speciju, Livorno, Betis, Sporting, Valensiju, Atalantu, Crvenu zvezdu, Magdeburg, Sampdotiju, Atletiko San Luis i Iverdon.

