NIŠLIJE BRUSE FORMU U BUGARSKOJ: Radnički na mini-pripremama u Banskom

Fudbalski klub Radnički otputovao je u Bansko gde će odraditi mini pripreme. Ekipa će u Bugarskoj boraviti sedam dana, sa ciljem da se što bolje pripremi za izazove koji je očekauju u nastavku superligške sezone.

FOTO: FK Radnički

- Plan nam je da stabilizujemo ekipu i da se „namestimo“ za period koji dolazi. Do sada je sve bilo onako na brzinu, utakmice su nam bile mnogo teške. Nismo imali vremena da se bavimo svim ovim detaljima, koji su veoma važni. Sjajna stvar je što smo dobili priliku i što nam je rukovodstvo kluba omogućilo da odemo na sedam dana u Bugarsku. Bićemo svi zajedno 24 sata i imaćemo priliku da određene stvari popravimo. Jednostavno crveno svetlo je upaljeno i moramo da reagujemo. Sve je usmereno ka tome da poboljšamo pristup i posle pauze nastavimo sa mnogo više strasti. Da se vidi ta želja za pobedom, za osvajanjem tri boda, da svaki igrač ima svest o tome. Uzalud je da to pričam ja ili bilo ko drugi, rekao je šef stručnog štaba Tomislav Sivić.

Radnički će u Bugarskoj odigrati dva prijateljska meča. Prvi protiv ekipe CSKA iz Sofije, na programu je u subotu 06. septembra. Drugi je zakazan za utorak (09. septembar), ime protivnika biće naknadno poznato.

