STIGLO POJAČANJE NA OLD TRAFORD! Mančetser junajted pronašao novog golmana
Fudbalski klub Mančester junajted postigao je dogovor sa belgijskim klubom Rojal Antverpenom oko transfera golmana Senea Lamensa za 21 milion evra uz bonuse, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).
Ovim potezom Junajted je okončao interesovanje za reprezentativca Argentine i čuvara mreže Aston Vile Emilijana Martinesa.
Lamens, koji ima 23 godine, doputovaće u Mančester radi potpisa petogodišnjeg ugovora sa klubom sa "Old Traforda".
Engleski velikan traži rešenje na golu nakon nesigurnih partija dosadašnjih čuvara mreže Turčina Altaja Bajindira, koji je grešio u prvenstvu, i Andrea Onane, koji je bio krivac za pogodak u porazu od Grimzbija u Liga kupu.
"Mislim da je u ovom trenutku veoma teško biti golman Mančester junajteda", rekao je trener Ruben Amorim nakon subotnje prvenstvene pobede protiv Barnlija.
