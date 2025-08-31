KAKAV DERBI PREMIJER LIGE: Soboslaj majstorijom doneo pobedu Liverpulu protiv Arsenala (VIDEO)
DERBI 3. kola u Premijer ligi odigrali su Liverpul i Arsenal. "Crveni" su se na kraju radovali pošto su trijumfovali sa 1:0.
Očekivalo se više od ovog duela koji je rešen spektakulranim pogotkom koji je postigao Dominik Soboslaj u 83. minutu.
Izveo je Mađar slobodan udarac sa nekih 30 metara i savršeno je pogodio gol koji je čuvao David Raja. Majstorija sjajnog veziste izazvala je oduševljenje na tribinama "Enfilda".
Pored toga što je timu Mikela Artete ovo bio prvi poraz u Premijer ligi, ovo im je bio i prvi primljen gol ove sezone.
Liverpul je jedini maksimalan posle tri kola, ima devet bodova. Arsenal je na poziciji tri sa šest, drugi je Čelsi sa sedam.
