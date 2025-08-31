Fudbal

KAKAV DERBI PREMIJER LIGE: Soboslaj majstorijom doneo pobedu Liverpulu protiv Arsenala (VIDEO)

Časlav Vuković

31. 08. 2025. u 19:58

DERBI 3. kola u Premijer ligi odigrali su Liverpul i Arsenal. "Crveni" su se na kraju radovali pošto su trijumfovali sa 1:0.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Očekivalo se više od ovog duela koji je rešen spektakulranim pogotkom koji je postigao Dominik Soboslaj u 83. minutu.

Izveo je Mađar slobodan udarac sa nekih 30 metara i savršeno je pogodio gol koji je čuvao David Raja. Majstorija sjajnog veziste izazvala je oduševljenje na tribinama "Enfilda".

Dominik Soboslaj/FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Arsenal je pokušao u finišu utakmice da izbegne poraz. U dobroj situaciji se našao u 86. minutu novajlija Ebereči Eze, ali je u ključnom trenutku odbrana domaćih reagovala i otklonila opasnost. "Tobdžije" su u toj situaciji tražili da sudija Kris Kavano pokaže na belu tačku, no nije bilo govora o penalu.

Pored toga što je timu Mikela Artete ovo bio prvi poraz u Premijer ligi, ovo im je bio i prvi primljen gol ove sezone.

Liverpul je jedini maksimalan posle tri kola, ima devet bodova. Arsenal je na poziciji tri sa šest, drugi je Čelsi sa sedam.

