BLAGOJEVIĆ PRED RADNIK: Favoriti samo, maksimalno smo motivisani posle remija u Nišu

TRENER fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas pred utakmicu 7. kola Superlige Srbije da su crno-beli favoriti protiv Radnika iz Surdulice i dodao da će njegova ekipa biti maksimalno motivisana posle remija protiv Radničkog iz Niša.

"Parni valjak" će u subotu od 19.30 časova dočekati povratnika u elitno društvo domaćeg fudbala na stadionu u Humskoj.

- Nastavlja se prvenstvo, dočekujemo Radnik iz Surdulice u utakmici u kojoj smo favoriti, to je činjenica koju ne možemo da izbegnemo, ali očekujemo meč koji sigurno neće biti nimalo lak. Na osnovu onoga što sam gledao, Radnik je sastavio prilično interesantnu ekipu sa zanimljivim pojedincima i igra na izuzetno intenzivan način. U utakmicu ulazimo posebno motivisani i emotivno obavezani jer će ona imati značaj u znak sećanja na legendarnog Dragana Mancea. Svi želimo i daćemo sve od sebe da sutrašnja utakmica na našem stadionu protekne u najboljem mogućem svetlu - rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

On je naveo da njegova ekipa ne sme opušteno da uđe u meč.

- Posle Crvene zvezde, oni su ekipa koja je primila najmanje šuteva protiv sebe, što dovoljno govori o njihovom načinu igre, posebno u odbrani. Na nekim utakmicama imaju i daleko veći broj faulova nego njihovi protivnici, posebno na protivničkoj polovini, što govori o kvalitetu njihovog presinga i načinu igre. To šalje poruku nama da ovu utakmicu ne smemo da shvatimo olako. To je pokazala i prethodna utakmica u Nišu, nije dovoljno samo da uđete u meč kako treba, nego morate da imate konstantnost u energiji i u kvalitetu igre ako želite da pobeđujete.

Blagojević je istakao da će crno-beli biti maksmalno motivisani posle remija protiv Radničkog iz Niša u prošlom kolu.

- Maksimalno smo motivisani posle, moram da naglasim, izgubljena dva boda u Nišu. Mi to tako gledamo. Moram da se vratim na meč protiv Radničkog. On se razvijao tako da smo mi jednostavno morali da ga dobijemo. Na kraju se desilo da jurimo da stignemo gol zaostatka. Uspeli smo u tome, bila je to vrlo turbulentna utakmica koja nam je donela događaje iz kojih možemo da izvučemo pouke.

Trener Partizana je rekao ne želi da se bavi suđenjem i komentariše odluku sudije Novaka Simovića na utakmici protiv Radničkog, kada je Nikola Srećković napravio prekršaj nad fudbalerom crno-belih Vanjom Dragojevićem.

- Na suđenje ne mogu da utičem i nemam potrebu da ga komentarišem. Ali ono što mi je najviše zasmetalo u toj situaciji jeste to što nismo dobili nikakvo objašnjenje. Ni na Areni, ni od nadležnih organa. Bez želje da to objašnjenje usmerim na jednu ili drugu stranu, voleo bih da ga čujem. Igrom slučaja sutradan smo gledali utakmicu Premijer lige, između Liverpula i Njukasla, gde se desila po mom mišljenju slična situacija. Sudija je prvo pokazao žuti karton, a onda je na intervenciju VAR-a preinačio u crveni. Meni je to delovalo slično, ali eto, ako ništa drugo, voleo bih da čujem neko objašnjenje te situacije.

Blagojević je poručio da nije upoznat sa potencijalnim transferima koje bi Partizan mogao da obavi do kraja prelaznog roka.

- Za sada nemam informacija da bi moglo nešto da se desi ni u jednom ni u drugom pravcu. Prelazni rok, posebno njegov finiš, uvek je dinamičan i ponekad nešto može da se dogodi preko noći, u oba smera. Može da stigne neka ponuda koju će klub prihvatiti za igrača koji je trenutno u ekipi, a može i da se ukaže neka prilika za dolazak i da svi zajedno odlučimo da to ne smemo da propustimo. Nikad se ne zna. U ovom trenutku, koliko znam, nemamo ništa blizu realizacije.

Istakao je da nema povređenih igrača i dodao da očekuje da se Ibrahim Zubairu uskoro priključi ekipi.

- Imamo sve igrače na okupu. Zubairu je počeo da radi intenzivne vežbe u okviru timskog treninga. Sve što ne podrazumeva kontakt, on već radi. Očekujemo ga uskoro i u tom delu. Zadovoljstvo je što imamo veliki broj igrača na raspolaganju i što se taj broj povećao do maksimuma. Nadamo se da će to potrajati što duže. Drago nam je što možemo da kažemo da imamo širi roster i veći izbor igrača za predstojeće utakmice - izjavio je Blagojević.

Partizan je prvi na tabeli Superlige Srbije sa 13 bodova, koliko ima i drugoplasirana Vojvodina, dok se Radnik nalazi na 13. poziciji sa četiri boda.

