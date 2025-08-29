U LUČANE PO NOVU POBEDU: Fudbaleri Vojvodine željni da nastave nisku uspeha

FUDBALERI Vojvodine namereni su da u subotu u Lučanima (21), kada gostuju ekipi Mladosti, nastave niz uspešnih igara i rezultata, kao i da ostanu u ritmu koji ih drži u vrhu tabele.

S.B.

To su danas u razgovoru sa novinarima potvrdili Miroslav Tanjga, šef stručnog štaba i Dragan Rosić, čuvar mreže Novosađana i naglasili da očekuju tešku utamicu ali i novu pobedu.

– Nama su ista očekivanja pred svaki meč, i u svaki ulazimo sa željom da pobedimo- kaže Tanjga.- Cele nedelje pričamo o utakmici u Lučanima, koja ima i specifičnu težinu pred reprezentativnu pauzu. Mladost je neugodan rival, ali atmosfera u Lučanima, veštačka trava i uglavnom prazne tribine, nisu neka motivacija. Ipak, namera je da na pauzu ne idemo rezultatom koji bi poljuljao veru u dosadašnji učinak. Igrači znaju da ih očekuje ozbiljna i iskusna ekipa, koja ima samo pet bodova, ali i spremnost na sve da nas pobede. S obzirom na naš kvalitet i ciljeve, jednostavno, mi moramo da idemo na pobedu.

Činjenicu da je Mladost preuzeo Nenad Lalatović, bivši trener Vojvodine, na fudbalskom centru „Vujadin Boškov“, ne komentarišu.

– Ni jednom ga nismo spomenuli. To nije naša tema, nego kluba koji mu je dao posao. Ne bavimo se drugima, ni igrači ga ne pominju tako da to ne bih komentarisao– rekao je Tanjga.

Golman Rosić, koji je na spisku Dragana Stojkovića, selektora reprezentacije Srbije, pred kvalifikacione duele sa Letonijom i Engleskom, u Lučanima takođe očekuje potvrdu odličnog starta superligaša sa „Karađorđa“.

– U Lučanima sam proveo tri prelepe godine i za Mladost imam samo reči hvale. To je disciplinovana i iskusna ekipa koja ume da igra na rezultat, ali mi smo motivisani i spremni da idemo po novu pobedu – rekao je Rosić.

