Fudbal

ŠEST BIVŠIH EVROPSKIH PRVAKA! Crvena zvezda saznala potencijalne rivale u Ligi Evrope

Новости онлине

29. 08. 2025. u 06:00

Žreb za grupnu fazu Lige Evrope je u petak 29. avgusta u 13 časova u Grimaldi Forumu u Monaku.

Foto: AP

Pored Crvene zvezde u Ligi Evrope učestvovaće još šest bivših evropskih šampiona - Porto, Fejenord, Seltik, FCSB (Steaua), Notingem Forest i Aston Vila.

Ukupno 36 timova biće podeljeno u četiri šešira od po devet timova na osnovu UEFA klupskog koeficijenta.

Ligaška faza Lige Evrope sastoji se iz osam kola/utakmica. Svaki klub odigraće po dve utakmice protiv protivnika iz svakog šešira, a u prvoj fazi takmičenja nije moguće da se sastanu klubovi iz iste države.

Crvena zvezda je po koneficijentu na trećem mestu u drugom šeširu.

Predstojeća sezona Lige Evrope biće ukupno 55. izdanje drugog po važnosti i kvalitetu evropskog klupskog takmičenja u organizaciji UEFA i 17. izdanje otkako je preimenovan iz Kupa UEFA u Ligu Evrope.

Prošle sezone najbolji je bio Totenhem pošto je u finalu u Bilbau pobedio Mančester Junajted (1:0), međutim londonski Petlovi neće braniti titulu, jer se pobednik Lige Evrope automatski kvalifikuje za ligašku fazu Lige šampiona.

Evo kako izgledaju šeširi:

Prvi šešir: Roma, Porto, Rendžers, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg, Aston Vila

Drugi šešir: Fenerbahče, Crvena zvezda, Braga, Lion, PAOK, Plzenj, Ferencvaroš, Seltik, Makabi Tel Aviv

Treći šešir: Jang Bojs, Bazel, Midtjiland, Frajburg, Ludogorec, Notingem Forest, Šturm, FCSB, Nica

Četvrti šešir: Bolonja, Selta, Štutgart, Panatinaikos, Malme, Go Ahed Igls, Utreht, Genk, Bran

