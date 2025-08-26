IVANIĆ POSLE MEČA SA PAFOSOM: Izvinjavam se svima koje smo razočarali

CRVENA zvezda neće treću godinu zaredom igrati u Ligi šampiona, pošto je eliminisana od Pafosa ukupnim rezultatom 3:2. Meč na Kipru je završen 1:1, a utiske posle utakmice izneo je kapiten Mirko Ivanić.

Foto: EPA-EFE/SAKIS SAVVIDES

On je istakao da ekipa mora da se digne glavu i okrene se Ligi Evrope.

- Koncentracija je presudila. Teško je pričati, moramo da dignemo glavu gore, primili smo glup gol. Moram da se zahvalim navijačima i da se izvinim svima koje smo razočarali. Bićemo ponosni i hrabro predstavljati Zvezdu u Evropi - rekao je Ivanić za "TV Arena sport".

Bilo je dosta žestoko na terenu, ali i tribinama. Strelac gola za crveno-bele naglašava da nije ništa drugačije ni očekivao.

- Nismo očekivali da će biti ništa lkaše. Ostaje žal zbog prve utakmice koju smo odigrali loše, mogli smo da pobedimo, ali nismo - idemo dalje - zaključio je Ivanić.

Podsetimo, Crvena zvezda će rivale u Ligi Evrope saznati u petak.

