IVANIĆ POSLE MEČA SA PAFOSOM: Izvinjavam se svima koje smo razočarali
CRVENA zvezda neće treću godinu zaredom igrati u Ligi šampiona, pošto je eliminisana od Pafosa ukupnim rezultatom 3:2. Meč na Kipru je završen 1:1, a utiske posle utakmice izneo je kapiten Mirko Ivanić.
On je istakao da ekipa mora da se digne glavu i okrene se Ligi Evrope.
- Koncentracija je presudila. Teško je pričati, moramo da dignemo glavu gore, primili smo glup gol. Moram da se zahvalim navijačima i da se izvinim svima koje smo razočarali. Bićemo ponosni i hrabro predstavljati Zvezdu u Evropi - rekao je Ivanić za "TV Arena sport".
Bilo je dosta žestoko na terenu, ali i tribinama. Strelac gola za crveno-bele naglašava da nije ništa drugačije ni očekivao.
- Nismo očekivali da će biti ništa lkaše. Ostaje žal zbog prve utakmice koju smo odigrali loše, mogli smo da pobedimo, ali nismo - idemo dalje - zaključio je Ivanić.
Podsetimo, Crvena zvezda će rivale u Ligi Evrope saznati u petak.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ZVEZDA NEĆE IGRATI LIGU ŠAMPIONA: Pafos šokirao crveno-bele u finišu meča i poslao ih u Ligu Evrope (FOTO/VIDEO)
26. 08. 2025. u 22:59 >> 22:59
"OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE!" Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona
26. 08. 2025. u 23:13 >> 23:18
PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba
26. 08. 2025. u 12:40
ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crveno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona
ZVEZDA će večeras na Kipru u revanš utakmici plej-ofa za Ligu šampiona juriti gol zaostatka protiv Pafosa. Meč se igra na "Alfamega stadionu" u Limasolu i počinje od 21.00.
26. 08. 2025. u 08:22 >> 08:22
KIPRANI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta je Zvezda uradila za revanš sa Pafosom!
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra danas, navijači crveno-belih sa optimizmom čekaju drugi megdan. A pred taj susret - pojedini kiparski mediji su zapanjeni.
26. 08. 2025. u 17:13
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)