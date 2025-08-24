CEO SVET IM SE SMEJE: Neverovatno kako je obavljen žreb za Kup Rumunije (VIDEO)

Najnovije vesti iz sveta fudbala su - urnebesne.

A stižu iz našeg komšiluka.

Naime, u Rumuniji je održan žreb za tamošnji Kup u fudbalu, ali... nije baš sve bilo kako to obično biva u tim situacijama.

Naime, kuglice sa imenima klubova su bile prevelike za posudu koja im je bila namenjena, pa njihovog "vrtenja" pred izvlačenje parova i nije moglo da bude.

Zbog toga je samo žrebanje od mnogih okarakteristano kao nameštano, ali...

Pogledajte i sami, pa prosudite:

☄️¿Y LAS BALOTAS CALIENTES?



👇Así se realizó el insólito sorteo de la Copa de Rumania, de allí surgen dudas sobre el procedimiento para definir los enfrentamientos del torneo



📻#ElVbarCaracolpic.twitter.com/bs65MKhwzM — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 23, 2025

Evo i usporenog snimka "mešanja":

Lo de los sorteos de la Copa en Rumanía igual canta un poco.



pic.twitter.com/cF1PhwbjUV — GRADA B pro (@GradaBpro) August 23, 2025

I, šta kažete?

Anketa Da li je žreb za Kup Rumunije bio namešten?



