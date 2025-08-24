CEO SVET IM SE SMEJE: Neverovatno kako je obavljen žreb za Kup Rumunije (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta fudbala su - urnebesne.
A stižu iz našeg komšiluka.
Naime, u Rumuniji je održan žreb za tamošnji Kup u fudbalu, ali... nije baš sve bilo kako to obično biva u tim situacijama.
Naime, kuglice sa imenima klubova su bile prevelike za posudu koja im je bila namenjena, pa njihovog "vrtenja" pred izvlačenje parova i nije moglo da bude.
Zbog toga je samo žrebanje od mnogih okarakteristano kao nameštano, ali...
Pogledajte i sami, pa prosudite:
Evo i usporenog snimka "mešanja":
I, šta kažete?
Anketa
Da li je žreb za Kup Rumunije bio namešten?
