Fudbal

CEO SVET IM SE SMEJE: Neverovatno kako je obavljen žreb za Kup Rumunije (VIDEO)

Новости онлине

24. 08. 2025. u 17:17

Najnovije vesti iz sveta fudbala su - urnebesne.

ЦЕО СВЕТ ИМ СЕ СМЕЈЕ: Невероватно како је обављен жреб за Куп Румуније (ВИДЕО)

Screenshot

A stižu iz našeg komšiluka.

Naime, u Rumuniji je održan žreb za tamošnji Kup u fudbalu, ali... nije baš sve bilo kako to obično biva u tim situacijama.

Naime, kuglice sa imenima klubova su bile prevelike za posudu koja im je bila namenjena, pa njihovog "vrtenja" pred izvlačenje parova i nije moglo da bude.

Zbog toga je samo žrebanje od mnogih okarakteristano kao nameštano, ali...

Pogledajte i sami, pa prosudite:

Evo i usporenog snimka "mešanja":

I, šta kažete?

Anketa

Da li je žreb za Kup Rumunije bio namešten?


Bonus video: Crnogorske olimpijske igre - takmičenje u lenjosti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOŽE KAO U POLJSKOJ: Boško Đurovski veruje da Zvezda ide u Ligu šampiona
Fudbal

0 0

"MOŽE KAO U POLJSKOJ": Boško Đurovski veruje da Zvezda ide u Ligu šampiona

UKOLIKO Crvena zvezda na Kipru odigra kao u Poljskoj, vrata Lige šampiona će joj se širom otvoriti. Neočekivani poraz od fudbalera Pafosa na "Marakani" nije kao neke uzdrmao Boška Đurovskog, pravog zvezdaša od glave do pete i on je uveren da su izabranici Vladana Milojevića i te kako sposobni da u utorak (21.00) neprijatnu situaciju preokrenu u svoju korist.

24. 08. 2025. u 15:43

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu