Fudbal

SRBIN SE VRATIO U RUSIJU: Bane Ivanović ponovo na mestu uspeha!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 08. 2025. u 22:50

Nekadašnji fudbaler Čelsija Bane Ivanović dobro je poznat u Rusiji. Nastupao je u tamošnjoj premijer Ligi od 2006. do 2008. u dresu Lokomotive, a onda u smiraj karijere od 2017. do 2020. kao igrač Zenita. Srbin se sada još jednom vratio na mesto uspeha.

FOTO: N. Paraušić

Bivši reprezentativac Srbije Branislav Ivanović vratio se u Moskvu kako bi prisustvovao proslavi 40. rođendana svog nekadašnjeg saigrača Jurija Žirkova, prenosi „Čempionat“.

Ivanović je dobro poznat ruskim ljubiteljima fudbala – u Premijer ligi Rusije igrao je od 2006. do 2008. godine u dresu Lokomotive, a potom ponovo od 2017. do 2020. kao član Zenita. Upravo iz Lokomotive je u januaru 2008. prešao u Čelsi, za tada značajnu sumu od 12 miliona evra.

Tokom karijere u Rusiji, Ivanović je odigrao ukupno 144 utakmice, postigao 13 golova i upisao sedam asistencija. Najveći deo slave stekao je u Engleskoj, gde je sa Čelsijem osvojio sve što se moglo osvojiti, a karijeru je završio u dresu Vest Bromviča jula 2021. godine.

