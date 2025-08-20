Fudbal

ŠOK: Arsenal bez jednog od najboljih, ne zna se kada se vraća

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 08. 2025. u 19:42

Fudbaler Arsenala Kai Haverc odsustvovaće neodređeno vreme van terena zbog povrede kolena, preneo je danas Skaj sports.

FOTO: EPA-EFE/PETER POWELL

Haverc je zbog povrede kolena propustio današnji trening londonskog kluba. Britanski mediji navode da će posle dodatnih medicinskih pregleda biti poznato koliko će nemački fudbaler da odsustvuje van terena.

Haverc (26) nije bio starter pre tri dana na meču prvog kola Premijer lige protiv Mančester junajteda (1:0), a ušao je u igru u 60. minutu.

On je prošle sezone odigrao 36 utakmica za Arsenal i postigao je 15 golova, ali je zbog problema sa povredom odsustvovao tri meseca.

