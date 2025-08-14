CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...

Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.

Foto: B. Dabić

Evo kako je o tome javnost izvestio hrvatski "Večernji list":

"Ogromna kolona navijača Hajduka na putu ka Tirani izazvala je neverovatan gaf u susednoj Crnoj Gori. Potpredsednik podgoričke skupštine pomislio je da je u pitanju međunarodna vatrogasna pomoć, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama i u medijima.

Lojalnost navijača Hajduka odavno je prešla granice sportskog fanatizma, ali retko je njihova masovnost izazivala zabunu ovih razmera.

Naime, hiljade članova Torcide krenulo je ka Tirani da podrži svoj klub u revanš utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Dinamo Sitija, koja će se igrati večeras u 20:45 na albanskom nacionalnom stadionu.

Sam klub se hvalio da je čak 1.500 navijača obezbedilo karte za stadion Er Albanija, ali su procene na terenu govorile o brojci bližoj 2.000 ljudi. Ta reka navijača, koja se slivala ka Albaniji u kolonama autobusa i automobila, stvorila je scenu koja je potpuno zbunila crnogorske zvaničnike i javnost.

Torcida Split, navijači Hajduka / FOTO: Profimedia

Putovanje dugo stotine kilometara, koje je za mnoge uključivalo vožnju tokom cele noći i prelazak dve ili čak tri granice, pretvorilo se u svojevrsnu mobilizaciju.

Konvoj sa navijačkim simbolima koji je prolazio kroz Crnu Goru bio je toliko impresivan da je potpredsednik Skupštine Glavnog grada Podgorice, Dragutin Vučinić, pomislio da svedoči dolasku međunarodne pomoći za gašenje požara koji su u tom trenutku besneli u regionu.

Njegova reakcija, objavljena na društvenim mrežama, ubrzo je postala vest dana u crnogorskim medijima i predmet brojnih komentara.

U svojoj objavi na Fejsbuku, Vučinić je alarmantnim tonom obavestio javnost o neobičnom prizoru:

- Ogromna kolona autobusa i šlepera pod pratnjom naše policije ide iz pravca Nikšića i Danilovgrada ka Podgorici! - napisao je, dodajući svoju procenu: - Preko 20 autobusa sa vatrogascima, prema slobodnoj proceni, njih 500 iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajedno sa desetak šlepera!

Informacija o navodnoj pomoći iz susednih zemalja proširila se munjevito, ali je isto tako brzo stigao i demantij koji je celu situaciju pretvorio u komičan nesporazum.

Vrlo brzo, Služba zaštite i spasavanja glavnog grada je saopštila da nema informacije o dolasku takve pomoći. U svom objašnjenju, istakli su i logičan argument - i Hrvatska i Bosna i Hercegovina su se u tom periodu borile sa svojim velikim požarima, zbog čega je slanje tako masovne pomoći bilo praktično nemoguće.

Suočen sa činjenicama, Vučinić je uklonio svoju objavu, ali tragovi gafa su već bili zabeleženi u medijima koji su detaljno izveštavali o celom slučaju.

Umesto vatrogasne brigade, kroz Crnu Goru je prošla samo navijačka 'vojska' na putu ka još jednoj evropskoj utakmici", piše pomenuti medij.





