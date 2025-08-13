UEFA STRAŠNO KAZNILA PARTIZAN! Najnovije vesti iz Niona šokirale crno-bele
UEFA je žestoko kaznila FK Partizan zbog dešavanja na utakmicama protiv Oleksandrije i Hibernijana.
Partizan je optužen za ubacivanje trvrdih predmeta, paljenje vatrometa, upotrebu lasera, rasističko ili diskrimatorno ponašanje i blokiranje javnih prolaza, a odluka komisije nalaže:
- Da se FK Partizan Beograd kazni sa 50.000 evra i da se naloži delimično zatvaranje stadiona FK Partizan Beograd (tj. ukupno 10.000 susednih sedišta, uključujući i istočni sektor), tokom sledeće jedne (1) utakmice UEFA klupskog takmičenja u kojoj će FK Partizan Beograd igrati kao domaćin, zbog bacanja predmeta, kao i rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja njegovih navijača - stoji u odluci Disciplinske komisije UEFA.
Pored tih 50.000, tu su i sledeće cifre - 12.000 evra za blokiranje javnih prolaza, 17.500 zbog poruka neprikladnih za sportski događaj, 8.000 evra zbog korišćenja lasera i 2.500 evra zbog paljenja pirotehničkih sredstava.
