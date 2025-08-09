OČEKIVAN POTEZ LEHA: Evo šta je šampion Poljske uradio pred meč sa Zvezdom

CRVENA zvezda je na dobrom putu da se plasira u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su u Poznanju pobedili Leh sa 3:1, a pred revanš u Beogradu šampion Poljske se odlučio za očekivan potez.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Naime, ekipa koju sa klupe predvodi Nils Frederiksen odložila je utakmicu tamošnjeg prvenstva kako bi se što bolje spremila za duel na stadionu "Rajko Mitić".

Leh je ove subote od 20.15 trebalo da gostuje Pjastu u Gljivicama, ali taj meč će biti odigran u nekom drugom terminu.

Podsetimo, ekipa iz Poznanja oslabljena dolazi u Beograd. Utakmica se igra u utorak od 21 sat.

