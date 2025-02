GRAFIČAR POVUKAO POTEZ ZA PAMĆENJE: Zvezdina filijala dovela neverovatno pojačanje

Prijateljstvo između Grafičara i Argentine se nastavlja.

FOTO: Nebojša Mandrapa

Bivši igrač jednog od najvećih argentinskih klubova, čuvenog Lanusa, Nikolas Skarpino, pojačao je redove RFK Grafičar iz Beograda na poziciji centarfora.

Reč je o 19-godišnjem napadaču iz Buenos Ajresa koji se na pripremama u Antaliji već dokazao golovima i borbenošću i istakao jasnu kandidaturu za jedno od mesta u prvih jedanaest.



To je drugi igrač iz Argentine koji je obukao ljubičasti dres sa Senjaka u ovoj deceniji, a prethodno je to učinio sjajni Luis Ibanjez, bivši kapiten Grafičara. Lučo je postao miljenik publike, vođa u svlačionici i legenda kluba, pa se zato i od njegovog zemljaka dosta očekuje, s obzirom na fudbalsku potkovanost igrača iz ove južnoameričke države.





“Srećan sam što sam u Grafičaru, timu koji je poznat po odličnom radu sa mladim fudbalerima, ali i po saradnji sa FK Crvena zvezda, najvećim klubom na ovim prostorima. Znao sam gde dolazim, odluka je zato bila laka, a verujem da ću ovde moći da napredujem i pokažem talenat. Da, svestan sam i da će da me porede sa Ibanjezom, iako ne igramo na istoj poziciji. To je za mene čast jer su mi rekli da su ga svi jako poštovali. Shvatio sam i da je sjajan kao čovek, jer me je pozvao čim sam stigao u klub. Poželeo mi je dobrodošlicu, razgovarali smo, i dao mi je do znanja da će mi biti sjajno u Grafičaru”, kaže Skarpino.







“Sve se u mojoj porodici vrtelo oko fudbala, a i ja sam od svoje četvrte godine želeo da postanem fudbaler. To mi je uvek bilo jasno i ništa drugo osim fudbala nisam sanjao. Pritom, moj tata je navijač Rivera i preneo je na mene tu strast. Kod nas se ne bira za koji klub ćete da navijate, to je stvar porodičnog vaspitanja i to se nasleđuje. Međutim, karijeru sam počeo u Lanusu, gde sam imao bolju priliku. To je organizovan klub, daje šansu mladima, bilo mi je dobro da tu krenem sa treninzima i svidelo mi se kako sve funkcioniše”.



“Zahvaljujući mojim roditeljima koji su verovali u mene i žrtvovali se da mi pomognu, ja sam u mogućnosti da se borim, jurim karijeru u sportu i radim ono šta volim. Trudim se da im se odužim ispravnim ponašanjem, da uvek dajem sve od sebe i da ih činim ponosnim. Uradio sam i tetovažu sa imenima oca i majke, a imam i jednu na ruci koja priča fudbalsku priču i govori da na kraju puta uvek izlazi sunce”, kaže Nikolas, dodajući da će mu u Beogradu možda najviše nedostajati majčina kuhinja.



Deca u Argentini imaju brojne igračke uzore, i Nikolas je imao svog idola.



“Jedan od najvećih koje sam gledao i kome sam se divio je Gabrijel Omar Batistuta. Oduševio me je svojim pokretima, kako je tražio prostor na terenu i kako je uspevao da pogodi okvir gola gotovo iz svakog pokušaja”.







“Tako je, s tim da su mi ciljevi pre svega da uvek i na bilo koji način doprinesem timu, a onda naravno želim što više puta da budem strelac. Trudim se da budem dobar saigrač, da budem u stanju da pomognem gde god moram i to ću i da pokažem. Verujem u ovu grupu momaka, imamo odličan tim, sjajne igrače u napadu, ali i u drugim linijama i jedva čekam da krene borba za bodove. Mislim da će Grafičar da bude pravi hit u drugom delu prvenstva”, zaključuje Skarpino.

