ČETIRI STADIONA KAO PODLOGA ZA REZULTATE: Veliki serijal "Novosti" o realizaciji ključnih investicija u našoj zemlji

FUDBALSKI stadioni koji će biti ponos u narednim decenijama. Objekti po najvišim standardima - "Kraljevica" u Zaječaru, "Lagator" u Loznici i "Dubočica" u Leskovcu, uz Nacionalni u Surčinu čija je izgradnja započela 1. maja prošle godine, među najvećim su sportskim investicijama u Srbiji u poslednjoj deceniji.

Foto "Novosti"

Uloženo je i mnogo novca u infrastrukturnu sanaciju, adaptaciju i obnavljanje mnogih hala, fiskulturnih sala i centara širom naše zemlje. Započet je i završen Nacionalni centar za obuku u Košutnjaku, koji je od pomoći i na usluzi borilačkim sportovima poput džuda, rvanja, tekvonda, karatea, ali i za streljački i penjački savez.

Od svih sportskih investicija, Nacionalni stadion kapaciteta od 52.000 mesta je ono što se izdavaja i nešto što u našoj zemlji još nije viđeno. U Surčinu, u okviru kompleksa "Ekspo 2027", biće ovaj najmoderniji sportski objekat, koji će se naći među tri najlepša na Starom kontinentu. Prostiraće se na površini od 114 hektara i ispunjavaće najviše standarde FIFA i UEFA. Kada bude završen, biće spreman da ugosti najznačajnije događaje. Po polaganju kamena temeljca, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi finale Lige Evrope, drugog po značaju klupskog nadmetanja na Starom kontinentu upravo trebalo da se održi na njemu 2028. godine.

U sklopu sportskog kompleksa nalaziće se fudbalska akademija, tržni centar i muzej Fudbalskog saveza Srbije. Planirano je da oko stadiona bude ogroman prostor za šetnju, ali i mesta za komercijalni sadržaj kao što su kafići, restorani i tri tematska parka.

Foto Tanjug

Biće obezbeđeno i dovoljno mesta za automobile, imajući u vidu da je planirano 10.000 parking-mesta. Takođe, do stadiona će ići i redovna linija Beogradskog voza koja se uveliko gradi od Zemun Polja. Osim Nacionalnog stadiona, sa gradskim jezgrom železnicom će biti povezan i beogradski aerodrom "Nikola Tesla"

Dok se očekuje da Nacionalni stadion zablista u punom sjaju do kraja 2026, srpski "Old Traford" u Leskovcu kapaciteta 8.146 mesta otvoren je zvanično 21. avgusta utakmicom Prve lige Srbije između Dubočice i Novog Sada. Na njemu su redovni domaćini muška i ženska fudbalska reprezentacija Srbije.

Rekordan broj medalja na OI U PROTEKLA dva izdanja Olimpijskih igara osvojeno je čak 14 odličja. Sa najvažnije sportske smotre u Tokiju 2021. naši sportisti vratili su se sa rekordnim brojem od devet medalja, što je bilo najviše od svih zemalja u regionu. U Japanu su "ugrabljena" tri najsjanija odličja, srebro i pet bronzi. Tri godine kasnije, u Parizu, srpski olimpijski tim stigao do pet medalja (tri zlata, srebro i bronza). Ipak, sve to je dokaz konstantnog napretka koji ostvaruje naš sport. Takođe, nagrade za uspehe u prestonici Francuske su bile duplirane u odnosu na prošli ciklus.

Baš kao i stadion na jugu zemlje, sa četiri zvezdice UEFA otvoreno je zdanje "Kraljevica" u Zaječaru, kapaciteta 8.186 sedećih mesta, i "Lagator" u Loznici, koji može da primi 8.030 "duša" gde se igralo finale Kupa Srbije. Oba objekta, uz Leskovac, omogućila su Srbiji kandidaturu za domaćinstvo Evropskog prvenstva za mlade 2027. zajedno sa Albanijom. Upravo su tri pomenuta stadiona glavni aduti za ostvarivanje ovog cilja.

Osim fudbala, ulaganje se proširilo i na "male" sportove, kao što je Nacionalni centar za obuku. Projektovan po ugledu na najmodernije olimpijske centre. Nalazi se u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije u beogradskom Košutnjaku, ukupne neto površine 15.179,65 kvadratnih metara. Objekat je predviđen kao multifunkcionalni sportski objekat, namenjen borilačkim sportovima i predstavljaće trening-centar za rvanje, džudo, tekvondo i karate, kao i za streljački i penjački savez. Benefit izgradnje je da će navedeni sportovi imati autonomne prostore sa sportskim sadržajima koji su neophodni za obavljanje trenažnog procesa na visokom nivou i uz korišćenje zajedničkih sadržaja u okviru objekta.

Foto Tanjug

U okviru prizemne etaže izdvaja se deo medicinskog bloka za rehabilitaciju i oporavak vrhunskih sportista. Pored hiperbaričnih komora i CRYO saune, sadrži i prostor fizikalne medicine, kao i prateći sadržaj u smislu svlačionica, tuševa, sanitarnih čvorova. Tu se nalazi i prostor za dežurnog lekara i pružanje prve pomoći.

Kraljica sportova dobila je svoj dom 2016. Atletska dvorana na Banjici predstavlja prvi zatvoreni trening-centar sa mogućnošću organizovanja najznačanijih takmičenja, poput sada već tradicionalnog "Beograd indor mitinga". Ove godine, nadmetanje je u svom desetom jubilarnom izdanju zavredelo zlatni status od svetske atletike.

Ukupna površina objekta je oko 7.200 kvadrata i sadrži dvoranski prostor sa tribinama kapaciteta za 1.000 gledalaca. Unutar njega nalazi se staza sa četiri ovalne trake dužine 200 m, a u njenom središnjem delu su staze za trčanje dužine 50 m i 60 m, kao i četiri borilišta za skok sa motkom, skok udalj - troskok, skok uvis i za bacanje kugle.

Foto Tanjug

U toku je izgradnja trenažnog stadiona tik pored Atletske dvorane. Time se dobija kompleks koji će posedovati uslove za treniranje i u zatvorenom i na otvorenom. Stadion će biti trenažnog, ne takmičarskog tipa. Zbog problematičnog terena, krug će biti dugačak 300 metara, ali sa regularnim krivinama, tako da će moći da se rade treninzi za 400 metara i više. Ovim stadionom dobiće se multifunkcionalni atletski objekat koji će pružati nesmetan rad tokom cele godine za sve atletičare.

U Zrenjaninu, odrađen je projekat obnove i opremanje stadiona i staze zajedno sa atletskim rekvizitima - osam traka za trčanje, atletska borilišta za bacanje diska, kladiva i kugle, kao i za skokove udalj i uvis. Obezbeđena su sredstva u visini od 1,68 miliona evra.

Fajnal-for doveo 15.000 turista U POSLEDNjIH nekoliko godina "Arena" je ugostila mnoge značajne sportske događaje. Beograd je bio centar evropske i svetske košarke, jer je 2018. održan fajnal-for Evrolige. To je najveći sportski događaj u našoj zemlji u 2018. godini, koji je u prestonicu doveo 15.000 turista. Održano je SP u boksu 2021, time je naša zemlja posle 42 godine ponovo bila svetska prestonica "plemente veštine". Glavni grad je ponovo bio domaćin ATP turnira u aprilu 2021. Prethodna takmičenja u ovoj kategoriji održavana su u periodu od 2009. do 2012. godine pod nazivom "Serbija open". Lane je održan upravo u "Areni" gde će igrati i u novembru ove.

U Čačku je rekonstruisana atletska staza koja je izgrađena sedamdesetih godina prošlog veka, završena je u junu 2020. godine. U obnovu je uloženo 70 miliona dinara. Na stazi je postavljena tartan podloga, nova LED rasveta, a nabavljene su i montažne tribine.

Prethodnih godina, u potpunosti je urađena obnova hale i dvorane širom Srbije.

U Kruševcu u potpunosti je rekonstruisana Hala sportova. Višenamenska sportska dvorana kapaciteta 2.350 sedećih mesta. Zamenjena su sedišta i rekonstruisani mokri čvorovi, za šta je iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave uloženo devet miliona, dok je grad učestvovao sa 4.414.863 dinara.

Objekat "Krčagovo" u Užicu našao je svoje mesto u sportskim investicijama. Namenjen je školskom sportu i veoma je važan za razvoj sporta, u okviru svojih 1.555 kvadrata, hala ima terene za košarku, rukomet, odbojku, ali i za takmičenja u malom fudbalu. Ukupna vrednost izvedenih radova je oko jedan milion evra. Posle dve decenije otvoren je Sportski centar u Gajdobri. Deca, rekreativci i sportisti iz ovog mesta imaće odlične uslove za bavljenje sportom. Takođe, nakon 25 godina od početka izgradnje, 2018. godine je otvorena sportska hala u Mionici kao Nacionalni trening-centar za rukomet. Ukupna površina je 2.900 kvadratnih metara sa 650 sedećih mesta i urađena je po svetskim standardima za rukomet, košarku i odbojku. Na zapadu Srbije u Bajinoj Bašti, rekonstrukcijom i adaptacijom sportske dvorane, teretane, sale za borilačke sportove i pratećih prostorija znatno su poboljšani uslovi za sportske aktivnosti vrhunskih sportista i rekreativaca svih uzrasta.

Foto Tanjug

Dotrajale hale "preobučene" su u novo ruho. Izvršene su sanacije fasade i građevinske stolarije zimskog bazena u Vrbasu. Sportski centar Trstenik dobio je novi krov i pod. Određena sredstva preusmerena su u dvoranu "Jezero", SRC "Šumadija".

Grad Beograd uveo je besplatne škole sporta 2021. - roditelji ne moraju da plaćaju sportske škole za svoju decu, to je besplatno od septembra 2021. za decu od prvog do četvrtog razreda u 12 beogradskih opština u 125 škola. Ovaj projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje. Takođe, pokrenut je i kamp u trajanju od deset dana u Beogradu u periodu od 21. do 31. jula, a učestvovalo je oko 250 srpske dece sa Kosova i Metohije, iz regiona i iz dijaspore.