BRUKA! Milinković-Savić doživeo brutalne uvrede, nije mogao da prećuti

🎙️ “Nessun problema con gli insulti, alla fine è una partita di calcio ma il razzismo non mi piace. Cose come ‘serbo di merda’ o ‘zingaro’ non possono stare in un campo di calcio”.



Vanja Milinkovic Savic nel post #TorinoAtalanta. #SFT #FVCG pic.twitter.com/thVrsyLLHA — Tutto il Toro (@TuttoIlToro) February 1, 2025