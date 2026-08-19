SPREMAM SE KAO ZA EUROSONG: Bojan Bjelić o nastupu na "Dragi Bravo", mogućem učešću na "PZE", novim pesmama i starom muzičkom fazonu (FOTO)

MUZIČKA zvezda Bojan Bjelić se nedavno vratio na muzičku scenu, a od tada ne prestaje da nastupa i radi na novim pesmama.

Foto: Novosti

Da je publika bila željna njegove energije i dobro poznatih hitova, potvrdilo se i pozivom da bude deo festivala „Dragi Bravo“, koji će u petak, 21. avgusta, biti održan na Ušću, uz najveća imena domaće i svetske muzičke scene.

U duhu dvehiljaditih, perioda u kojem je Bjelić harao muzičkom scenom, za ovu priliku pripremio je poseban nastup, koreografije i iznenađenja, a publika će ponovo čuti njegove velike hitove poput „Duh iz bombonjere“, „Čipka crvena“, „Ostavi me“, „Prva rezerva“, „To nije ljubav“, „Ekspresno“ (duet sa Indi Aradinović), „Pogledom te skidam“ (duet sa Darom Bubamarom) i drugih pesama koje su obeležile jednu generaciju.

Pred veliki nastup, Bojan za "Večernje novosti" priznaje da trema postoji, ali i da je spreman da publici donese upravo onu energiju po kojoj ga pamte.

– Pripremam se kao da ću da se lansiram na binu. Velika je odgovornost posle mnogo godina izaći pred toliki broj ljudi. Potrudiću se da donesem sve ono po čemu me publika pamti iz prošlosti i da se sa tom energijom provedemo svi zajedno u petak uveče.

Iako je o svom nastupu otkrio mnogo, jedan detalj ipak je odlučio da sačuva za samu scenu. Na pitanje koja bi mu se koleginica mogla pridružiti, ostao je tajanstven.– Videćemo koja, pošto ima više koleginica sa kojima imam duete, tu je Indi, tu je Dara. Svakako će biti dosta iznenađenja, kako u samom nastupu, tako i u kostimima. Pripremam se kao da idem na Evroviziju, ali ja to tako i doživljavam zbog veličine bine i svega onoga što „Dragi Bravo“ ove godine nudi. Baš se radujem i imam malu tremu, dugo ovo nisam radio.

Velika scena ponovo je pokrenula pitanje da li bi Bjelić mogao da se oproba i na „Pesmi za Evroviziju“. On priznaje da ga to takmičenje odavno privlači i da bi, ukoliko se pojavi prava pesma, bio spreman da razmisli o učešću.

– Nikada se nisam takmičio na PZE, a oduvek sam voleo taj festival i pratim ga svake godine. Doživljavam to kao diplomatsku ulogu svakog pevača da se pojavi i predstavi svoju zemlju. Ako se nađe dobra pesma, zašto da ne. Privlači me taj festival i mislim da okuplja veliki broj evrovizijskih fanova koji svake godine prate takmičenje. Za sada sam fokusiran na ovaj nastup, a za dalje, videćemo. Foto: Novosti

Kada je, pak, dobio pitanje da li bi on bio dobar izbor za predstavnika Srbije na Evroviziji, Bjelić nije imao dilemu.

– Mislim da bih mogao da predstavljam Srbiju na „Pesmi Evrovizije“. Doneo bih neke prepoznatljive stvari koje me vezuju za scenu te vrste, svakako dobru pesmu koja se pamti, nadam se hit.

Za veliki povratak na scenu Bojan je angažovao i legendarnu Bebu iz grupe „Bit Strit“, sa kojom sarađuje još od 2007. godine. Upravo njene koreografije i plesači bili su deo njegovih nastupa u emisiji „Grand šou“, davnih dana, pa mu je, kako kaže, posebno drago što su posle toliko godina ponovo zajedno.

– Velika je privilegija da posle ovoliko godina ponovo radimo. Ona je divna od prvog dana, profesionalna i zaista se trudi da scena bude prava platforma da mi pevači zasijamo, a da plesači budu potpora da sve izgleda kako treba.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima i saradnja sa koleginicom Indi Aradinović, sa kojom je snimio veliki hit „Ekspresno“, pesmu koja i danas živi među publikom.

– Indira je koleginica sa kojom sam godinama u bliskom odnosu. Ona je duša i dobra energija. Mislim da naša duetska pesma i danas živi. Nastavili smo druženje i saradnju i drago mi je što posle ovoliko godina imamo priliku da novijim generacijama pokažemo koliki je to zapravo hit.

Povratak muzici prepustio je publici, čija će reakcija, kako kaže, biti najbolji pokazatelj da li je doneo pravu odluku.

– Nemam očekivanja i samim tim neću biti razočaran. Jedini pokazatelj biće publika i način na koji ljudi reaguju na mene u medijima, na nastupima... Daću sve od sebe da pokažem ljudima da ovaj posao stvarno dobro radim i da ga radim iz ljubavi.

A da povratak nije samo kratkotrajni izlet u muzičke vode, potvrđuje i ono što Bjelić već uveliko priprema. Nove pesme i spotovi stižu na jesen.

– U oktobru će biti premijera novih pesama. Na Malti sam snimao spotove za tri nove pesme. Zadovoljan sam kako su ispale, imaju taj šmek mog starog fazona, a opet su moderne - poručio nam je Bojan. Foto: Novosti

Korak po korak, pevač se vraća tamo gde ga publika najbolje pamti, pod svetla velike scene, sa starim hitovima, novom energijom i pesmama koje tek treba da pronađu put do slušalaca.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć