SMEDEREVO BILO NA NOGAMA: "Leksington" bend napravio koncert za pamćenje (FOTO)

SMEDEREVO je subotu uveče bilo u znaku emocije, muzike i energije kakva se retko viđa, jer je „Leksington“ bend održao koncert koji će se još dugo prepričavati.

Foto: Live production

Dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a već od prvih taktova jasno je bilo da publiku očekuje veče za pamćenje. Hitovi poput „Dobro da nije veće zlo“, „Potraži me“ i „Donosiš nemir“ orili su se u glas, dok su fanovi svaku reč pevali zajedno sa bendom. Foto: Live production

U jednom trenutku na sceni, Bojan je pozvao i pozdravio gošću na koncertu, njihovu dugogodišnju prijateljicu i koleginicu Ildu Šaulić, pa su izveli duet „Nevoljo moja“. Foto: Live production

Atmosfera je rasla iz minuta u minut, a posebnu čar večeri dale su emocije koje su se mogle osetiti u svakom delu sale, od prvih redova do samog kraja dvorane. Publika je tokom celog koncerta bila na nogama, a ovacije su se nizale bez prestanka.

Frontmen benda, Bojan Vasković, za naš list nije krio oduševljenje prilikom silaska sa bine i završetka nastupa.

- Svaki put kada dođemo u ovaj grad, osećaj je kao da sviramo pred svojima, ali Smederevci su nas potpuno razoružali energijom. Nije lako napuniti dvoranu, ali vi su pokazali koliko ljubavi imaju prema našoj muzici. Bili su na nogama. Foto: Live production

„Leksington“ je zakazao je svoj naredni koncert 15.maja u Plavoj dvorani Sava centra, čime će oboriti rekrod po broju održanih koncerata u najvećoj dvorani tog tipa.

BONUS VIDEO:

