DONEO ODLUKU I POTPUNO PROMENIO ŽIVOT: Pevač se preselio se u Beograd, upisao fakultet i otkrio kojim muzičkim putem nastavlja dalje (FOTO)
MLADI pevač Petar Bulatović, pored glasa koji osvaja na prvo slušanje, pažnju publike privlači i svojim izgledom, zahvaljujući čemu je već stekao veliku bazu obožavateljki.
Publici je poznat još od tinejdžerskih dana, kada se prvi put pojavio u „Pinkovim zvezdicama“. Kasnije je u „Zvezdama Granda“ ostvario zapažen uspeh, uz veliku podršku Cece Ražnatović, što mu je dodatno otvorilo vrata estrade.
Nakon takmičenja doneo je važnu životnu odluku – preselio se u Beograd i upisao Akademiju umetnosti, smer muzička produkcija i dizajn zvuka, gde, kako ističe, konačno radi ono što zaista voli.
– Na fakultetu je sjajno, studiram ono što volim. Sada sam u Beogradu, ali često putujem na nastupe u Crnu Goru jer zaista dosta radim – kaže Petar za naš list.
Ambiciozan i fokusiran na svoju karijeru, pevač ne planira da stane. Najavljuje i novu pesmu „Jedan kroz jedan“, za koju tvrdi da će biti jasan pokazatelj njegovog budućeg muzičkog pravca.
