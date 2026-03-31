NOVA SEZONA MUZIČKE PREDSTAVE KOJA JE OSVOJILA SRCA BEOGRAĐANA: "Naše veče" Ivana Bosiljčića u MTS Dvorani 3. oktobra
NOVA jesenja sezona donosi i nastavak izvođenja muzičke predstave "Naše veče" Ivana Bosiljčića, koja je uveliko osvojila srca Beograđana, o čemu svedoči podatak da ju je za poslednjih pet pozorišnih sezona, pogledalo preko 100.000 gledalaca.
Tako će na velikoj sceni mts Dvorane, kako je i godinama unazad navikla, beogradska publika imati prilike da NAŠE VEČE pogleda 03. oktobra. Kupovina karata za koncert je već dostupna na mtsdvorana.rs i blagajni Dvorane.
Naše veče je glumačka ispovest obojena originalnim gitarskim aranžmanima, zvukom fada i džipsi muzike kao i antologijskim stihovima najvećih pesnika svih vremena. Poznati glumac i pevač bavi se muzičko-poetskim teatrom još od 2009. godine, a upravo kruna njegovog dosadašnjeg rada je autorski projekat „Naše veče", čija je premijera održana 2021. godine. Publika je, takođe, burnim emotivnim reakcijama dočekivala nastupe, kako u velikim koncertnim dvoranama širom regiona, tako i na pozorišnim scenama širom Evrope i sveta.
Bosiljčić uoči početka nove sezone poručuje publici : „Šta je to tako posebno u vezi sa ovim koncertom? Dođite,i vidite."
Ivan Bosiljčić pored bogate filmske, televizijske i pozorišne karijere sa velikim uspehom predstavlja svoje autorske projekte ljubiteljima poezije i muzike. Već je dobro poznato da ove umetničke večeri donose uzbuđenje dramske predstave i vrhunski muzički događaj, retko viđen na ovim prostorima.
