NA KONCERTU PREMIJERA NOVE PESME "DA NEKO PITA": Mirza Selimović održao drugi solistički nastup u Plavoj dvorani (FOTO)

MUZIČKA zvezda Mirza Selimović večeras je pred beogradskom publikom u Plavoj dvorani Sava centru održao drugi veliki koncert u okviru turneje "Pusti da verujem".

Foto: Novosti

Vidno raspoložen pozdravljen burnim aplauzima otpočeo je ovaj nastup pred Beograđanima emotivnom numerom „Za dušu uzmi me“ koja je dotakla sve u punoj Plavoj dvorani.

-Hvala vam od srca što ste večeras ovde sa nama. Hvala vam što ste došli, ja ću večeras više da pevam nego što ću da pričam – obratio se Mirza na početku spektakla.

Od samog početka postalo je jasno da će ovo biti veče za dušu koje će ispuniti najlepšim osećanjima sve koji su se našli na Mirzinom koncertu.

Usledili su i drugi Mirzini hitovi u kojima je uživala publika, među kojima je bilo i dragih kolega, kao što su Aleksandra Prijović, Sale Tropiko i Ana Sević.

Uoči nastupa podelio je iskrene i emotivne utiske o saradnjama, uzorima i novim muzičkim nadama.

Foto: Novosti

Posebno je istakao zadovoljstvo zbog saradnje na novoj pesmi "Da neko pita" sa Bebom Balašević, ćerkom legendarnog kantautora Đorđe Balašević. Ipak, kako kaže, ostaje žal što nikada nije imao priliku da ukrsti glas sa samim Đoletom.

- To bi bila posebna čast i iskustvo koje se ne zaboravlja - rekao je Selimović

Govoreći o svojoj karijeri, priznao je da mu laskaju poređenja sa Zdravko Čolić, jednim od najvećih imena regionalne muzičke scene.

- Velika je čast kada vas porede sa takvim umetnikom. To je odgovornost, ali i motiv da budete još bolji.

Mirza nije krio ni podršku mlađim kolegama, pa je među prvima javno stao iza mladog izvođača Jakov Jonizović. Veruje da je upravo sada pravi trenutak za novu generaciju.

- Mislim da je došlo vreme da se pojavi mlada zvezda koja će ujediniti region, a Jakov ima sve predispozicije za to. Drago mi je zbog njegovog uspeha. Ja sam od onih koji su ga podržali na samom početku - zaključio je.

Foto: Novosti

Publici je večeras u Sava centru priredio koncert ispunjen emocijama, hitovima i iskrenom energijom pevača koji je, kako i sam kaže, ostao veran muzici, ali i ljudima koji je čine posebnom.