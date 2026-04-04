NAJLEPŠI MOGUĆI POČETAK: Ceca Ražnatović veliki koncert u Jagodini počela sa unukom Željkom - "Moj najdraži gost" (FOTO)

NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je večeras veliki solistički koncert u okviru turneje "The Best Of" u Jagodini.

Koncert je otvorila hitom "Neodoljiv, neumoljiv" i odamh podigla publiku na noge.

Nakon prve otpevane numere, Ceca je saopštila publici da sledi jedno iznenađenje i odamh je pozvala kako je istekla svog najdražeg gosta večeras.

- Večeras je tu sa mnom moj najdraži gost večeras koji će zapevati sa mnom i sa vama. Pozdravite velikim aplauzom mog Željka - pozdravila je Ceca svog unuka.

Ceca i Željko su zajedno zapevali evergrin "Beograd" i oduševili sve prisutne u dvorani "Jassa".

U toku noći Svetlana je ređala numere koje je publika pevala uglas sa njom, kao što su "Lepotan", "Pile", "Idi dok si mlad", "Devojko večtice", "Autogram" i mnoge druge.

Folk zvezda nije krila oduševljenje što se druži sa publikom koja ju je očigledno dugo i željno iščekivala