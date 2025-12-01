PEVAČICA SE UDALA ZA MILIONERA I POKAZALA ZIMSKU IDILU: Šestomesečnu ćerku obukla u skafander i bacile se u sneg (FOTO)
PEVAČICA Azra Husarkić se sa ćerkom i mužem milionerom vratila u Ameriku i pokazala zimsku idilu koja ih je zatekla na imanju.
Azra Husarkić, koja se proslavila takmičenjem u "Zvezdama Granda", je podelila trenutke sa svojom ćerkom i mužem milionerom i pokazala kako uživa u snegu u Americi.
Pevačica je ćerku obukla u skafander i zajedno s njom se bacila na sneg, a emotivne trenutke je podelila na Instagramu.
- Naš prvi sneg - napisala je Azra Husarkić.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)