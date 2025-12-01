PEVAČICA SE UDALA ZA MILIONERA I POKAZALA ZIMSKU IDILU: Šestomesečnu ćerku obukla u skafander i bacile se u sneg (FOTO)

PEVAČICA Azra Husarkić se sa ćerkom i mužem milionerom vratila u Ameriku i pokazala zimsku idilu koja ih je zatekla na imanju.

Foto: Instagram/azra.husarkic

Azra Husarkić, koja se proslavila takmičenjem u "Zvezdama Granda", je podelila trenutke sa svojom ćerkom i mužem milionerom i pokazala kako uživa u snegu u Americi. Foto: Instagram/azra.husarkic

Pevačica je ćerku obukla u skafander i zajedno s njom se bacila na sneg, a emotivne trenutke je podelila na Instagramu.

- Naš prvi sneg - napisala je Azra Husarkić.

