BASISTA ČUVENE GRUPE PREMINUO U 63. GODINI: Tužne vesti potvrdio je muzičarev brat

BASISTA čuvene grupe The Stone Roses, Geri “Mani” Monfield, preminuo je u 63. godini. Vest o smrti potvrdio je njegov brat Greg na Facebook-u, napisavši:

„Teškog srca moram da objavim tužnu vest o smrti svog brata. Geri Mani Monfild (Gary "Mani" Mounfield), počivaj u miru.“

U komentaru je dodao i kratku, ali dirljivu poruku:

„Ponovo je sa svojom predivnom suprugom Imeldom.“

PREMINUO NAKON KOLAPSA U PORODIČNOM DOMU

Prema porodičnim izvorima, Mani je preminuo u svom domu nakon iznenadnog kolapsa. Hitna pomoć je pozvana, ali uprkos naporima lekara nije mogao biti spašen. Njegova smrt dolazi samo dve godine nakon što je izgubio suprugu Imeldu, koja je preminula posle borbe sa kancerom.

TRAGIČNA PRIČA NjEGOVE SUPRUGE IMELDE

Imelda, majka blizanaca, bila je dijagnostikovana sa rakom debelog creva pre tri godine. U uprkos bolesti, aktivno je učestvovala u humanitarnom radu zajedno sa suprugom, organizujući aukcije sa predmetima ličnih prijatelja porodice, među kojima su bili i Dejvid Bekam i članovi Oasis-a.

U jednom od svojih poslednjih intervjua, rekla je za BBC:

„Ne želim da sedim i razmišljam o raku i bolesti sve vreme, jer to postane sveobuhvatno. Ovo mi je dalo nešto pozitivno na šta mogu da se fokusiram.“

NAJAVLjENA TURNEJA SEĆANjA

Samo nekoliko dana pre smrti, Mani je na zvaničnom sajtu benda najavio intimnu, razgovornu turneju.

Planirano je da od septembra 2026. do juna 2027. širom Velike Britanije priča o svom životu, karijeri i legendarnim trenucima.

Svirao je na oba legendarna albuma benda i ostao član sve do njihovog raspada 1996. godine, nakon čega se priključio grupi Primal Scream.

