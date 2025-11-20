ODMOR ZA DUŠU I MOZAK: Sloba Radanović o poseti Svetoj Gori, deceniji na sceni, novitetima (FOTO)

POPULARNI pevač Slobodan Sloba Radanović, karijeru je započeo učešćem u prvoj sezoni muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“ i ove godine obeležava prvu deceniju postajanja na estradi.

U razgovoru za „Večernje novosti" govori o novim pesmama, duhovnom putovanju na Svetu Goru i mladim koleginicama koje, kako kaže, predstavljaju pravo osveženje na sceni. Otkriva i da je nedavno čuo numeru koja bi mogla postati njegov najveći hit do sada.

*Prošla je decenija kako ste na sceni. Kada pogledate unazad, kakav je osećaj?

- Čudno je koliko brzo vreme proleti. Kad saberem sve nastupe, pesme, ljude koje sam upoznao i trenutke koji su me oblikovali, shvatim da je to mnogo iskustva za tek deset godina. Zahvalan sam na svemu, i na lepom i na teškom, jer bez toga ne bih bio ovo što jesam danas.

*Nedavno ste posetili Svetu Goru. Kako je izgledalo to iskustvo?

- Sveta Gora je nešto što svaki muški pravoslavni hrišćanin treba da poseti bar dva puta godišnje. Nije bez razloga nazvana Sveta Gora. Tamo sunce sija drugačije, tišina je dublja, a mir koji se oseti ne može da se opiše rečima. To je odmor za dušu i mozak. Čovek ode tamo umoran, a vrati se preporođen.

*Šta vam je ovo putovanje lično donelo?

- Donelo mi je smirenje. Pogled u sebe. I onu vrstu energije koja se ne može pronaći nigde drugde.

*Muzički, šta pripremate u narednom periodu?

- Nedavno sam bio kod kompozitora Gorana Ratkovića Raleta. Čuo sam jednu fenomenalnu pesmu koju je uradio za mene. Iskreno, baš me je oduševila. Rale me zna godinama, zna šta volim i šta mi leži, i čim sam čuo demo, znao sam da je to „to“. Radujem se toj pesmi kao da mi je prva u karijeri. Foto: Novosti

*Pored te numere, da li će biti novih pesama, radite li još nešto na tom planu?

- Radim na novim pesmama već dugo. Teško je naći dobre pesme. Ne želim da razočaram publiku. Shvatio sam vremenom da je nakon svake dobre pesme odgovornost sve veća. Možda je najlakše bilo izdati prvi album. Svaki sledeći trebalo bi da bude bolji od predhodnog.

*Da li u vašim pesmama ima autobiografskih momenata?

- Ne doživljavam muziku i tekstove na taj način, pevam ono što mi se sviđa i što mislim da publika očekuje od mene. Svakako da u većini pesama, i mojih i tuđih, postoje delovi u kojima mogu da se pronađem, to je zapravo i poenta muzike. Ali, da bi numera bila autobigrafska trebalo bi da je sam napišem.

*Često volite da pohvalite mlađe kolege. Koga biste ovog puta izdvojili?

- Magdalenu Vračić i Ivanu Milojević. One su vrhunske pevačice i, što je još važnije, dobri ljudi. To mi je uvek bilo najbitnije da neko ima srce, karakter, i onda sve ostalo dođe na svoje. One zaslužuju svu podršku i verujem da će tek ostaviti veliki trag.

*Šta publika može da očekuje do kraja ove godine?

- Još više muzike, još više nastupa i iskrenosti. Ne volim da pravim velike najave, ali mogu da kažem da će uskoro biti noviteta kojim ću iznenaditi publiku. Radujem se svemu što dolazi.

