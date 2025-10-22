PROMENA VEKA: Stoja Novaković kao fatalna plavuša - "Ovo je moja prirodna kosa, nije perika" (FOTO)

FOLK zvezda Stoja Novaković večeras je održala nastup u jednom prestoničkom restoranu.

Foto: Novosti

Kada se pojavila sve prisutne je iznenadila svojom pojavom.

Naime, folk zvezda je svoju dugu crnu kosu po kojoj je bila prepoznatljiva, zamenila plavom bojom.

- Odmah moram da kažem da nije perika, jer ja to ne nosim i ne volim, ovo je moja prirodna i nova boja kose - rekla nam folk zvezda.

Sva u belom obučena od glave do pete i sa novom bojom kose, Stoja je zadala estradi novi modni "domaći zadatak".

BONUS VIDEO: