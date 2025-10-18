Poznati

NADAM SE DA ĆE BITI BOLJE: DŽaja "Amadeus" bend hitno primljen u bolnicu, a sada otkrio detalje - "Lekari mu odmah pružili pomoć"

Dušan Cakić

18. 10. 2025. u 23:30

FRONTMEN "Amadeus" benda, Bojan Tasić Džaja, hitno je primljen u Zemunsku bolnicu nakon što mu je iznenada pozlilo, a sad se oglasio ovim povodom.

НАДАМ СЕ ДА ЋЕ БИТИ БОЉЕ: Џаја Амадеус бенд хитно примљен у болницу, а сада открио детаље - Лекари му одмах пружили помоћ

Foto: Novosti

Večerašnji nastup benda u beogradskom restoranu morao je biti otkazan, što su organizatori saopštili putem društvenih mreža.

Foto: Novosti

Džaja se potom oglasio i otkrio šta se zapravo dogodilo.

- Nisam baš najbolje, ležim kod kuće. Ceo dan danas i juče imao sam bol u stomaku i tako sam završio u Hitnoj. Dobio sam terapiju i infuziju, ali nisam još skroz dobro. Nadam se da će biti bolje - rekao je pevač.

- Nisam imao mučninu, samo neopisiv bol u stomaku. Večeras sam trebao da radim u beogradskom restoranu, ali smo morali da otkažemo jer nisam mogao da stojim na nogama. Lekari su isključili mogućnost da je žuč ili kamen u bubregu, mislim da je gastritis u pitanju, pa sam dobio terapiju vezano za to. Pod terapijom sam i na redukovanoj ishrani - istakao je Džaja.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju