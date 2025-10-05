POGINULA POZNATA VODITELJKA (29) Skočila sa trećeg sprata dok je bežala od pljačkaša
POZNATU voditeljku policajci su pronašli bez svesti i hitno prevezli u bolnicu, ali je i pored svih napora lekara u bolnici proglašena mrtvom.
Poznata TV voditeljka Kristel Maduagvu (29) poginula je dok je pokušavala da pobegne od naoružanih pljačkaša u Nigeriji.
Ona je bežeći od pljačkaša skočila s trećeg sprata zgrade u kojoj je živela, pokušavajući da se spasi od naoružanih muškaraca koji su upali u njen stan.
Poznatu voditeljku policajci su pronašli bez svesti i hitno prevezli u bolnicu, ali je i pored svih napora lekara u bolnici proglašena mrtvom.
Policija je formirala posebnu istražnu jedinicu kako bi pronašla osumnjičene i privela ih pravdi.
- Teškog srca rukovodstvo i osoblje ARISE News-a objavljuje vest o smrti naše voljene koleginice, voditeljke vesti, reporterke i producentkinje. Tragično je preminula u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, 29. septembra, nakon incidenta oružane pljačke u njenoj kući, koji je trenutno pod istragom policije - naveli su iz medijske kuće za koju je radila.
Novinska mreža je takođe izrazila iskreno saučešće njenoj porodici i prijateljima.
- Izražavamo najdublje saučešće njenim roditeljima, braći i sestrama, rodbini, prijateljima i svima koji su je voleli u ovom neverovatno teškom trenutku - dodaje se u saopštenju.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)