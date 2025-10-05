POGINULA POZNATA VODITELJKA (29) Skočila sa trećeg sprata dok je bežala od pljačkaša

POZNATU voditeljku policajci su pronašli bez svesti i hitno prevezli u bolnicu, ali je i pored svih napora lekara u bolnici proglašena mrtvom.

Foto: pixabay

Poznata TV voditeljka Kristel Maduagvu (29) poginula je dok je pokušavala da pobegne od naoružanih pljačkaša u Nigeriji.

Ona je bežeći od pljačkaša skočila s trećeg sprata zgrade u kojoj je živela, pokušavajući da se spasi od naoružanih muškaraca koji su upali u njen stan.

Poznatu voditeljku policajci su pronašli bez svesti i hitno prevezli u bolnicu, ali je i pored svih napora lekara u bolnici proglašena mrtvom.

Policija je formirala posebnu istražnu jedinicu kako bi pronašla osumnjičene i privela ih pravdi.

- Teškog srca rukovodstvo i osoblje ARISE News-a objavljuje vest o smrti naše voljene koleginice, voditeljke vesti, reporterke i producentkinje. Tragično je preminula u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, 29. septembra, nakon incidenta oružane pljačke u njenoj kući, koji je trenutno pod istragom policije - naveli su iz medijske kuće za koju je radila.

Novinska mreža je takođe izrazila iskreno saučešće njenoj porodici i prijateljima.

- Izražavamo najdublje saučešće njenim roditeljima, braći i sestrama, rodbini, prijateljima i svima koji su je voleli u ovom neverovatno teškom trenutku - dodaje se u saopštenju.