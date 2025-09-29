SVE JE VIŠE ONIH KOJI VARAJU PARTNERE I ODAJU SE POROCIMA: Pevač rešio da uradi jednu stvar - "Ovo je trenutno stanje u društvu"

PEVAČ Đorđe Mutlak želeo je da kroz pesmu i spot prikaže šta danas mnogi kriju iza osmeha kao i to da razna iskušenja mogu da slome i najjače veze.

Foto: Privatna arhiva

Zato je publika u novoj pesmi pod nazivom "Idi ili ostani" Đorđa Mutlaka, kojeg inače i nazivaju naslednikom Darka Radovanovića, dobila šokantnu priču o ljubavi, izdaji i porocima.

- Svedoci smo toga da je sve više razvedenih, onih koji varaju svoje partnere i koji se lako odaju porocima. Zato smo moj tim i ja rešili da u ovom spotu prikažemo trenutno stanje u društvu. Interesantan momenat je taj kada muškarac odlazi toliko daleko da u kockarnici u zalog stavlja sat koji mu je poklonila supruga i koji je simbol njihove ljubavi i poverenja. To jasno pokazuje da vreme koje kada jednom nestane, nikada se ne može vratiti, rekao je Đorđe. Foto: Privatna arhiva

Životi mnogih poznatih ličnosti mogu se porediti sa ovom pričom. Među svetskim zvezdama koje su se odale porocima i koje je pratila drama u ljubavi su Ben Aflek, Čarli Šin, a kod nas su otvoreno o tome pričali Aca Lukas, Darko Lazić i mnogi drugi.

BONUS VIDEO:

