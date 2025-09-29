SVE JE VIŠE ONIH KOJI VARAJU PARTNERE I ODAJU SE POROCIMA: Pevač rešio da uradi jednu stvar - "Ovo je trenutno stanje u društvu"
PEVAČ Đorđe Mutlak želeo je da kroz pesmu i spot prikaže šta danas mnogi kriju iza osmeha kao i to da razna iskušenja mogu da slome i najjače veze.
Zato je publika u novoj pesmi pod nazivom "Idi ili ostani" Đorđa Mutlaka, kojeg inače i nazivaju naslednikom Darka Radovanovića, dobila šokantnu priču o ljubavi, izdaji i porocima.
- Svedoci smo toga da je sve više razvedenih, onih koji varaju svoje partnere i koji se lako odaju porocima. Zato smo moj tim i ja rešili da u ovom spotu prikažemo trenutno stanje u društvu. Interesantan momenat je taj kada muškarac odlazi toliko daleko da u kockarnici u zalog stavlja sat koji mu je poklonila supruga i koji je simbol njihove ljubavi i poverenja. To jasno pokazuje da vreme koje kada jednom nestane, nikada se ne može vratiti, rekao je Đorđe.
Životi mnogih poznatih ličnosti mogu se porediti sa ovom pričom. Među svetskim zvezdama koje su se odale porocima i koje je pratila drama u ljubavi su Ben Aflek, Čarli Šin, a kod nas su otvoreno o tome pričali Aca Lukas, Darko Lazić i mnogi drugi.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
