UDALA SE ĆERKA SUZANE MANČIĆ: Teodora Kunić nosila veo do poda i usku venčanicu, mladoženja u uniformi

STARIJA ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić udala se za svog partnera.

Foto: Instagram/teodorakunic

Teodora je blistala u uskoj venčanici sa dubokim šlicom i velom koji se vukao po zemlji.

Njen izabranik se oženio u uniformi. Oni su obavili crkveno venčanje, a nakon izlaska su zvanice po njima posuli konfete. Foto: Instagram/teodorakunic

Suzana nije krila radost zbog svoje ćerke, pa tako nije skidala osmeh sa lica sve vreme tokom venčanja. Voditeljka je za ovu priliku obukla krem suknju i sivu bluzu, a u kosi je imala veliki cvetni ukras.

Teodorine prijateljice su na Instagramu objavile delić atmosfere sa proslave, na kojima smo mogli da vidimo ponosnu majku Suzanu koja je imala tu čast da najavi ulazak mladenaca u restoran. Foto: Instagram/emakatic

Nakon toga, usledio je i prvi ples, a Teodora i njen izabranik su izabrali pesmu Andrea Bočelija “Con te partirò", a kada su završili usledila je plesna tačka. Foto: Instagram/emakatic

Svi su bili veseli i lepo raspoloženi, a onda su ušli trubači u restoran, mlada se latila mikrofona, pa je mužu otpevala pesmu od Senide – "Delija".

- Hvala mnogo na čestitkama, bilo nam je lepo. Sada je vreme da njih dvoje užavaju u svojoj ljubavi – rekla je Suzana. Foto: Instagram/emakatic

Mlada nije skidala osmeh sa lica, a sa svojim suprugom je plesala do kasno u noć. Suzana, takođe je bila vesela, kao i zvanice koje su uživale u svakom trenutku.

