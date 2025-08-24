Poznati

PREMIUO POZNATI VODITELJ: Otišao iz zemlje pre mnogo godina, a sada je stigla vest o njegovoj smrti

Novosti online

24. 08. 2025. u 17:17

RUSKI novinar i bivši voditelj emisije "Vesti" Jurij Rostov preminuo je u Sjedinjenim Državama.

foto: wiktionary

Uzrok smrti nije naveden.

Rostov je otišao iz Rusije u Sjedinjene Države sredinom 1990-ih.

Jurij Rostov je bio jedan od prvih voditelja programa "Vesti". Vodio je večernje izdanje zajedno sa Svetlanom Sorokinom. Godine 1993. postao je dopisnik programa iz SAD.

