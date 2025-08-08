Poznati

UHAPŠEN UNUK DŽEKA NIKLSONA: Lisice mu stavljene na ruke zbog strašne stvari

В.Н.

08. 08. 2025. u 19:19

UNUK slavnog Džeka Nikolsona uhapšen je u Los Anđelesu pre nekoliko dana zbog nasilja.

Foto: EPA

Naime, Sinu Nikolsonu su lisice stvaljene na ruke zbog strašnog nasilja, navodi The Sun.

Nepoznata žena ga je prijavila za nasilje, a uhapšen je 5. avgusta.

Priveden je u 17 časova, a pušten ubrzo uz kauciju od 50.000 dolara. Suđenje mu je zakazano za 26. avgust.

