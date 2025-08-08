UHAPŠEN UNUK DŽEKA NIKLSONA: Lisice mu stavljene na ruke zbog strašne stvari

POMOĆNIK direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović, koji je nakon izrečene presude deportovan sa Kosova, poručio je u izjavi za Kosovo onlajn da ne priznaje nikakvu krivicu za ono što je rekao u Orahovcu i da nema nikakvog sporazuma sa pravosuđem Aljbina Kurtija.