ZNALA SAM DA JE TO TO: Rada Manojlović i Mateo oženili "Balkanca" (FOTO)

FOLK zvezda Radmila Rada Manojlović snimila je duetsku pesmu sa di-džejem Mateom pod nazivom „Balkanac“.

Foto: Privatna arhiva

Saradnja između pevačice i di-džeja „rodila“ sa na njegov poziv, a Rada je oberučke prihvatila. Foto: Privatna arhiva

- Kada sam čula melodiju odmah sam znala da je to to. Matea poznajem dugo, jer je srećemo na mojim nastupima u dijspori, a on je jedan od najtraženijih di-džeja preko. Pesma je prava letnja i baš za ovaj period godine, za klubove i provod, pa smo odlučili da istom „zasladimo“ leto – istakla je Radmila i dodala:

- Spot smo snimali na crnogorskom primorju na sred mora (smeh), na jahti i lepo smo se proveli. Posebno mi je drago što je tekst pisao Danijel Pavlović, hvala njemu i hvala celom timu. Verujem da će je publika slušati i lepo provoditi vrele letnje dane uz ovu pesmu – poručila je pevačica za naš list.

Podsetimo, ovo je prva Radina pesma, posle jednogodišnje diskografske pauze i objavljivanja poslednjeg studijskog albuma „Prva dama“.