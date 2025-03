PEVAČU IZ GRUPE DNK ŽIVOTNO UGROŽEN: Stanje mu se naglo pogoršalo tokom noći

VLADIMIR, poznatiji kao Pančo, iz grupe DNK, čiji su članovi stradali u stravično požaru u diskoteci Puls u Kočanima, nalazi se u kritičnom stanju.

Foto: InstagramPrintscreen/djshortypofficia

Kako javlja Newzlive24, Panču se sinoć stanje pogoršalo. Makedonska pevačica Rebeka Jankovska Ristevski apelovala je večeras na molitvu za sve povređene u tragediji u Kočanima. Ona je ta koja je saopštila da je Pančo na aparatima i da se njegovo stanje pogoršalo.

- Pomolimo se za sve koji se bore za život. Pomolimo se i za Vladimira Panču, mog malog Bucu iz detinjstva koji me je vodio na picu da me počasti, iako je imao samo 12 ili 13 godina. Buco, koji je veliki borac, rodoljub, humanitarac, umetnik! Molitva je moćna kada je iz srca. Neka se Gospod smiluje svima koji su preživeli i koji su u teškoj situaciji, i neka ih isceli i podari im život. Dragi Pančo, molim te, ne daj se!!! Vladimir je u Sistini, večeras je prebačen. Njegovo stanje se pogoršalo. Traheja je oštećena. Udahnuo je veoma vruć dim. On je na aparatima za održavanje života - napisala je Rebeka.

Podsetimo, najmanje 59 osoba stradalo je u požaru koji je izbio u noći između subote i nedelje u diskoteci Puls u Kočanima. Najmlađa žrtva imala je svega 14 godina. Među povređenima je najmanje 150 ljudi, koji su prebačeni u bolnice u Kočanima, Štipu i Skoplju, a nakon toga vršen je hitan transport u okolne zemlje. U Beograd je u nedelju veče avionom Vojske Srbije dovezeno 12 pacijenata.

Inače, u diskoteci je kobne večeri nastupao bend DNK, čiji su članovi poginuli, a deo povređenih prebačen je u bolnice.

U trenutku izbijanja požara u objektu je bilo najmanje 1.500 ljudi. Na snimcima koji kruže mrežama vidi se kako se gosti diskoteke vesele, dok su kraj bine aktivirane prskalice. U jednom trenutku prskalice udaraju do plafona i snimljen je trenutak kako plafon kreće da gori. Gosti su u panici pokušavali da ugase vatru, koja je munjevitom brzinom počela da guta krov.

Inače, diskoteka čiji vlasnik je juče uhapšen, imala je falsifikovanu dozvolu za rad. Do sada je privedeno 15 osoba, među kojima i državni funkcioneri, a za deset osoba je sinoć određen pritvo. Deo osumnjičenih povređen je u požaru i oni se nalaze u bolnici.

Nakon tragedije u Kočanima, u Srbiji je 18. mart proglašen za Dan žalosti.

(Telegraf)