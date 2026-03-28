BORBA SAMOHRANOG OCA IZ KOTOR VAROŠA: Goran želi da prohoda zbog sina, potrebna mu pomoć za lečenje
GORAN Petrušić (35) je pre dve godine preživeo tešku saobraćajnu nesreću i od tada je u invalidskim kolicima. Nadu da će ovaj samohrani otac iz Kotor Varoša ponovo stati na svoje noge dali su lekari u Nišu.
Rehabilitacija u trajanju od tri meseca košta 40.000 KM, a sredstava za to Goran nema, pa su njegovi prijatelji pokrenuli humanitarnu akciju u nadi da će skupiti novac za lečenje.
- Osećam se zasada dobro i hrabro, jedva čekam da odem na lečenje u Niš i barem stanem na štake ili hodalicu. Imam grčeve koji nisu dali da atrofiraju mišići - ispričao je Goran.
Petrušić je sada u invalidskim kolicima, a o njemu brinu majka, otac i njegov maloletni sin (12). Kaže da mu je sin velika podrška i da mašta o danu kada će moći da stane na noge, da mogu ići zajedno na pecanje i šetati pse.
Svakodnevica ove porodice ispunjena je borbom, ali i nadom da će se situacija promeniti. Iako su okolnosti teške, Goran ne gubi veru da će se jednog dana vratiti normalnom životu i ponovo biti oslonac sinu.
Račun
SVAKA donacija, bez obzira na iznos, korak je bliže Goranovom oporavku, a uplate se šalju na račun: 5511031116345624 (na ime Zoran Petrušić).
Porodica se nada da će uz podršku humanih ljudi uspeti da omoguće Goranu odlazak na tromesečno lečenje u Niš.
- Sin mi je velika podrška i daje mi ogromnu snagu i volju da se borim svom snagom i da prohodam. Da njega nemam verovatno ne bih mogao da istrajem do kraja. Dosta puta bih se rasplakao ali se borim i zadržavam da on to ne vidi - kaže Goran i dodaje:
- Držim u sebi bol i patnju, ali Bogu hvala borim se i imam jaku volju i neću odustati dok ne prohodam.
Viktor već pune dve godine brine za oca i pomaže mu.
- Sad kad je u kolicima sve je teže i njemu, a i meni. Svakodnevno se molim Bogu da mi otac ozdravi - ispričao je dečak.
Da bez pravih prijatelja u nevolji ništa ne vredi, pokazuje i Marko Nikolić, koji je jedan od pokretača humanitarne akcije za Gorana. U nadi da mu prijatelj prohoda, nije gubio vreme ni sekunde.
- Odmah smo krenuli u akciju čim je izvršen prvi pregled u Nišu - rekao je Nikolić.
