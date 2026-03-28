Republika Srpska

BORBA SAMOHRANOG OCA IZ KOTOR VAROŠA: Goran želi da prohoda zbog sina, potrebna mu pomoć za lečenje

Nataša Lazukić

28. 03. 2026. u 07:00

GORAN Petrušić (35) je pre dve godine preživeo tešku saobraćajnu nesreću i od tada je u invalidskim kolicima. Nadu da će ovaj samohrani otac iz Kotor Varoša ponovo stati na svoje noge dali su lekari u Nišu.

БОРБА САМОХРАНОГ ОЦА ИЗ КОТОР ВАРОША: Горан жели да прохода због сина, потребна му помоћ за лечење

Foto: Printskrin/ATV

Rehabilitacija u trajanju od tri meseca košta 40.000 KM, a sredstava za to Goran nema, pa su njegovi prijatelji pokrenuli humanitarnu akciju u nadi da će skupiti novac za lečenje.

- Osećam se zasada dobro i hrabro, jedva čekam da odem na lečenje u Niš i barem stanem na štake ili hodalicu. Imam grčeve koji nisu dali da atrofiraju mišići - ispričao je Goran.

Petrušić je sada u invalidskim kolicima, a o njemu brinu majka, otac i njegov maloletni sin (12). Kaže da mu je sin velika podrška i da mašta o danu kada će moći da stane na noge, da mogu ići zajedno na pecanje i šetati pse.

Svakodnevica ove porodice ispunjena je borbom, ali i nadom da će se situacija promeniti. Iako su okolnosti teške, Goran ne gubi veru da će se jednog dana vratiti normalnom životu i ponovo biti oslonac sinu.

Račun

SVAKA donacija, bez obzira na iznos, korak je bliže Goranovom oporavku, a uplate se šalju na račun: 5511031116345624 (na ime Zoran Petrušić).

Porodica se nada da će uz podršku humanih ljudi uspeti da omoguće Goranu odlazak na tromesečno lečenje u Niš.

- Sin mi je velika podrška i daje mi ogromnu snagu i volju da se borim svom snagom i da prohodam. Da njega nemam verovatno ne bih mogao da istrajem do kraja. Dosta puta bih se rasplakao ali se borim i zadržavam da on to ne vidi - kaže Goran i dodaje:

- Držim u sebi bol i patnju, ali Bogu hvala borim se i imam jaku volju i neću odustati dok ne prohodam.

Viktor već pune dve godine brine za oca i pomaže mu.

- Sad kad je u kolicima sve je teže i njemu, a i meni. Svakodnevno se molim Bogu da mi otac ozdravi - ispričao je dečak.

Da bez pravih prijatelja u nevolji ništa ne vredi, pokazuje i Marko Nikolić, koji je jedan od pokretača humanitarne akcije za Gorana. U nadi da mu prijatelj prohoda, nije gubio vreme ni sekunde.

- Odmah smo krenuli u akciju čim je izvršen prvi pregled u Nišu - rekao je Nikolić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRAVO, BOSNO! Novak Đoković presrećan

"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan