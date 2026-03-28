HUTI ISPALILI DRUGU RAKETU KA IZRAELU: Najavljuju baraž po vojnim ciljevima
JEMENSKA pobunjenčka grupa Huti ispalila je drugu raketu ka Izraelu, svega nekoliko sati nakon prve, kojom su se uključili u rat Izraela sa Iranom, izjavio je danas neimenovani izraelski bezbednosni izvor.
Huti, koji imaju podršku Irana, lansirali su krstareću raketu ka Izraelu, rekao je izvor za CNN.
Obe rakete su presretnute i nije bilo povređenih niti materijalne štete, naveo je bezbednosni zvaničnik.
Najavljujući prvi napad, Huti su saopštili da su ispalili "baraž balističkih raketa na osetljive izraelske vojne ciljeve", što bi moglo da predstavlja novi problem za energetska tržišta, navodi američka TV mreža.
Huti su ranije danas poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima.
Oni su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine.
Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob koji su, prema navodima, pokrenuli američki i izraelski napadi na Teheran.
(Tanjug)
(MAPA) NIJE STVAR U NAFTI: Još jedan kec u rukavu Iranaca
19. 03. 2026. u 16:11
RANjENI AMERIČKI VOJNICI: Iran raketirao bazu u Saudijskoj Arabiji
27. 03. 2026. u 23:12
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
