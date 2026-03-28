HUTI ISPALILI DRUGU RAKETU KA IZRAELU: Najavljuju baraž po vojnim ciljevima

Предраг Стојковић
28. 03. 2026. u 19:11

JEMENSKA pobunjenčka grupa Huti ispalila je drugu raketu ka Izraelu, svega nekoliko sati nakon prve, kojom su se uključili u rat Izraela sa Iranom, izjavio je danas neimenovani izraelski bezbednosni izvor.

AP Photo/Ohad Zwigenberg, File

Huti, koji imaju podršku Irana, lansirali su krstareću raketu ka Izraelu, rekao je izvor za CNN.

Obe rakete su presretnute i nije bilo povređenih niti materijalne štete, naveo je bezbednosni zvaničnik.

Najavljujući prvi napad, Huti su saopštili da su ispalili "baraž balističkih raketa na osetljive izraelske vojne ciljeve", što bi moglo da predstavlja novi problem za energetska tržišta, navodi američka TV mreža.

Huti su ranije danas poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima.

Oni su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine.

Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob koji su, prema navodima, pokrenuli američki i izraelski napadi na Teheran.

BONUS VIDEO -ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)