HUTI ISPALILI DRUGU RAKETU KA IZRAELU: Najavljuju baraž po vojnim ciljevima

JEMENSKA pobunjenčka grupa Huti ispalila je drugu raketu ka Izraelu, svega nekoliko sati nakon prve, kojom su se uključili u rat Izraela sa Iranom, izjavio je danas neimenovani izraelski bezbednosni izvor.

Huti, koji imaju podršku Irana, lansirali su krstareću raketu ka Izraelu, rekao je izvor za CNN.

Obe rakete su presretnute i nije bilo povređenih niti materijalne štete, naveo je bezbednosni zvaničnik.

Najavljujući prvi napad, Huti su saopštili da su ispalili "baraž balističkih raketa na osetljive izraelske vojne ciljeve", što bi moglo da predstavlja novi problem za energetska tržišta, navodi američka TV mreža.

Huti su ranije danas poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima.

Oni su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine.

Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob koji su, prema navodima, pokrenuli američki i izraelski napadi na Teheran.

(Tanjug)

