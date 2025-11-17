Republika Srpska

UBIO BIVŠU DEVOJKU U TOALETU HOTELA: U Mostaru uhapšen Anis Kalajdžić osumnjičen za ubistvo Aldine Jahić

Srđan Mišljenović

17. 11. 2025. u 13:33

Anis Kalajdžić (33), osumnjičen za ubistvo Aldine Jahić (32) u Mostaruu nedelju uveče, prebačen je u nadležno tužilaštvo gde će biti ispitan i nakon toga će biti odlučeno o daljim merama. Ubistvo koje je uzdrmalo Mostar i BiH desilo se u nedelju oko 18 časova, a prema podacima iz policije Kalajdžić je ganjao sa pištoljem Aldinu po Mostaru. Nesretna devojka je bežeći od Kaljdžića utrčala u jedan hotel i zvala policiju, ali je Kalajdžić stigao i pronašao skrivenu u toaletu i pucao u nju i ubio je. Ubrzo je na mesto zločina stigla policija i uhapsila Kalajdžića, koji je bio bivši dečko nesretne žene.

УБИО БИВШУ ДЕВОЈКУ У ТОАЛЕТУ ХОТЕЛА: У Мостару ухапшен Анис Калајџић осумњичен за убиство Алдине Јахић

Foto: Društvene mreže

Ubistvu su kako kaže tužilac u pomenutom slučaju prethodile pretnje njenog bivšeg momka. Dežurni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Pranjić izjavila je da će nakon što dobije izveštaj od policije zatražiti pritvor za osumnjičenog.

- Ubistvu su prethodile pretnje koje je ženska osoba dobijala od bivšeg dečka. Nažalost, nije ga prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći da će se to na tim pretnjama i završiti, rekla je Pranjićeva. Kada je u nedelju krenula na fitnes, kaže Pranjićeva, dočekao ju je i potegao pištolj.

- Trčala je do hotela pokušavajući da se spasi, ali tu je ušao i ubio je, rekla je Pranjićeva.

Ona nije mogla da komentariše navode o tome da je napadač pokušao da izvrši samoubistvo, jer, kako je rekla, za to nema dokaze.

Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Marijo Marić izjavio je da Anis Kalajdžić, osumnjičeni za ubistvo Aldine Jahić, ne poseduje oružje niti je podnio zahtev, a u januaru ga je prijavila druga osoba za ugrožavanje sigurnosti, te je protiv njega podignuta optužnica.

Mirza Rožajac, načelnik sektora kriminalističke policije, je naveo da je tačno da je protvi osumnjičenog ranije evidentirana prijava.

- To se desilo u januaru, prijavila ga je druga osoba za ugrožavanje sigurnosti. I protiv istog je podignuta optužnica. Ročište je bilo zakazano u narednom periodu, naveo je Rožajac.

Fudbalski sudija

Osumnjičeni Anis Kalajdžić je fudbalski sudija i sin poznatog mostarskog fudbalera Avde Kalajdžića koji je ikona FK Velež. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija u Federaciji BiH.

