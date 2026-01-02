RUSI IZVELI MASOVNI NAPAD TOKOM NOĆI: Na meti Zaporožje, pogođen tržni centar (FOTO/VIDEO)

RUSIJA je prvi dan nove godine izvela masovan napad dronovima na jug Ukrajine, odnosno na Zaporošku oblast, a napadi su trajali duboko u noć, uništavajući stambene kuće i tržni centar, prenosi Kijev post.

Foto: Iks

Kako je na Fejsbuku saopštila Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, prvi talas bespilotnih letelica stigao je kasno u četvrtak uveče, dok je drugi počeo oko 2 časa posle ponoći, 2. januara po kijevskom vremenu. Širom grada izbili su požari, ali, prema zvaničnim podacima, nije bilo poginulih niti povređenih.

Ivan Fedorov, načelnik Zaporoške oblasne vojne administracije, opisao je napad kao "jedan od najmasovnijih" u objavi na Telegramu u petak ujutru.

⚡️ Russia struck residential buildings and a shopping center in Zaporizhzhia on the night of January 1 and 2, according to the State Emergency Service. No injuries reported.



📷 DSNS/Telegram pic.twitter.com/lw3O0N0Shn — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) January 2, 2026

- Želim da zahvalim Odbrambenim snagama Ukrajine, značajan deo neprijateljskih ciljeva uništen je još na prilazima gradu. Upravo to nam je omogućilo da te noći izbegnemo povrede među stanovnicima - naveo je Fedorov.

Ipak, dodao je da je devet dronova uspelo da probije odbranu grada i pogodi "stambene objekte, komercijalne objekte i infrastrukturu".

Pogođen tržni centar, požari tokom cele noći

Među pogođenim objektima bio je i tržni centar koji se zapalio nakon udara. Vatrogasne i spasilačke ekipe radile su tokom cele noći na gašenju požara i uklanjanju opasnih fragmenata.

Russians burned down Zaporizhzhia mall last night. pic.twitter.com/0RpgIbnvmi — Victoria (@victoriaslog) January 2, 2026

Fedorov je ranije saopštio da je Rusija tokom samog Novogodišnjeg dana izvela ukupno 737 udara na 27 naselja u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su dve osobe povređene.

Prema podacima Ukrinforma, jedan od tih napada ostavio je više od 4.000 ljudi bez električne energije. Fedorov je u petak izjavio da je Rusija tokom noći pokušala da pogodi energetsku infrastrukturu, ali bez uspeha.

- Neprijatelj je pokušao da udari na energetsku infrastrukturu tokom noći, ali od jutros svi potrošači u regionu imaju struju - rekao je on.

Izbegnuta katastrofa poput Černobilja

Rusija je tokom prazničnog perioda više puta napadala grad Zaporožje i okolna područja.

U utorak su, međutim, ruske i ukrajinske snage poštovale retko primirje kako bi ekipe za održavanje ponovo priključile Zaporošku nuklearnu elektranu na spoljne izvore električne energije, čime je izbegnuta, kako su zvaničnici naveli, moguća "katastrofa poput Černobilja".

Najveća nuklearna elektrana u Evropi pretrpela je oštećenja sredinom decembra usled artiljerijske vatre i mogućih napada dronovima.