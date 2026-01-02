RUSI IZVELI MASOVNI NAPAD TOKOM NOĆI: Na meti Zaporožje, pogođen tržni centar (FOTO/VIDEO)
RUSIJA je prvi dan nove godine izvela masovan napad dronovima na jug Ukrajine, odnosno na Zaporošku oblast, a napadi su trajali duboko u noć, uništavajući stambene kuće i tržni centar, prenosi Kijev post.
Kako je na Fejsbuku saopštila Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, prvi talas bespilotnih letelica stigao je kasno u četvrtak uveče, dok je drugi počeo oko 2 časa posle ponoći, 2. januara po kijevskom vremenu. Širom grada izbili su požari, ali, prema zvaničnim podacima, nije bilo poginulih niti povređenih.
Ivan Fedorov, načelnik Zaporoške oblasne vojne administracije, opisao je napad kao "jedan od najmasovnijih" u objavi na Telegramu u petak ujutru.
- Želim da zahvalim Odbrambenim snagama Ukrajine, značajan deo neprijateljskih ciljeva uništen je još na prilazima gradu. Upravo to nam je omogućilo da te noći izbegnemo povrede među stanovnicima - naveo je Fedorov.
Ipak, dodao je da je devet dronova uspelo da probije odbranu grada i pogodi "stambene objekte, komercijalne objekte i infrastrukturu".
Pogođen tržni centar, požari tokom cele noći
Među pogođenim objektima bio je i tržni centar koji se zapalio nakon udara. Vatrogasne i spasilačke ekipe radile su tokom cele noći na gašenju požara i uklanjanju opasnih fragmenata.
Fedorov je ranije saopštio da je Rusija tokom samog Novogodišnjeg dana izvela ukupno 737 udara na 27 naselja u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su dve osobe povređene.
Prema podacima Ukrinforma, jedan od tih napada ostavio je više od 4.000 ljudi bez električne energije. Fedorov je u petak izjavio da je Rusija tokom noći pokušala da pogodi energetsku infrastrukturu, ali bez uspeha.
- Neprijatelj je pokušao da udari na energetsku infrastrukturu tokom noći, ali od jutros svi potrošači u regionu imaju struju - rekao je on.
Izbegnuta katastrofa poput Černobilja
Rusija je tokom prazničnog perioda više puta napadala grad Zaporožje i okolna područja.
U utorak su, međutim, ruske i ukrajinske snage poštovale retko primirje kako bi ekipe za održavanje ponovo priključile Zaporošku nuklearnu elektranu na spoljne izvore električne energije, čime je izbegnuta, kako su zvaničnici naveli, moguća "katastrofa poput Černobilja".
Najveća nuklearna elektrana u Evropi pretrpela je oštećenja sredinom decembra usled artiljerijske vatre i mogućih napada dronovima.
Preporučujemo
UMRLO DETE (2) POVREĐENO VATROMETOM: Užas u Skoplju
02. 01. 2026. u 10:59
VLASNICA BARA BILA U LOKALU U TRENUTKU IZBIJANjA POŽARA: Poznato u kakvom je stanju (FOTO)
02. 01. 2026. u 10:40
KINA ODLUČILA DA POVEĆA NATALITET: Od danas uvodi porez na kontraceptivna sredstva
02. 01. 2026. u 10:34
SLOVAČKI MINISTAR ODBRANE: EU nema pravo da se meša u odbranu, zato postoji NATO
02. 01. 2026. u 10:31
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO JE ČKALjA DOBIO STAN: Živeo sa porodicom u garsonjeri, a onda je usledila iznenadna poseta u novogodišnjoj noći
LEGENDARNI glumac i jedan od omiljenih komičara bivše Juge, Miodrag Petrović Čkalja zabavljao je generacije gledalaca. "Paja i Jare", "Kamiondžije", "Servisna stanica", "Ljubav na seoski način", Vruć vetar", "Put oko sveta" su samo neka od ostvarenja u kojima je igrao i izazivao kod ljudi jednu od lepših emocija - smeh.
01. 01. 2026. u 12:31
Komentari (0)